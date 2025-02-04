Вышел предварительный отчет о катастрофе пассажирского самолета в Актау. Специалисты подтвердили: в него попали «внешние объекты» О том, что лайнер сбила российская ПВО, в отчете прямо не говорится

Issa Tazhenbayev / AFP / Scanpix / LETA

Департамент по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Минтранса Казахстана опубликовал предварительный отчет о расследовании крушения лайнера авиакомпании AZAL, который следовал из Баку в Грозный и разбился под Актау 25 декабря.

Согласно опубликованному отчету, в корпусе самолета найдены множественные пробоины в хвостовой части, стабилизаторе, левом двигателе и крыле. Также обнаружены повреждения гидравлических систем и механизма управления стабилизатором, что сделало невозможным нормальное управления самолетом. Эти повреждения, как отмечается, вероятно, были вызваны внешними объектами .

В отчете не говорится, что это были за объекты, однако отмечается, что часть из них удалось извлечь из корпуса, и приводятся их фотографии. «Для определения характера и происхождения сквозных повреждений, вызванных посторонними объектами, будут проведены соответствующие исследования и экспертизы», — подчеркивается в документе.

Министерство транспорта Казахстана

Министерство транспорта Казахстана

В отчете также приведены выдержки из переговоров экипажа с диспетчерами в Грозном и Актау. Эти фрагменты почти дословно совпадают с расшифровкой, которую в середине января опубликовал прокремлевский канал Baza.

Однако в расшифровке, которую распространил телеграм-канал (как утверждалось, «полной»), отсутствовало одно из ключевых сообщений экипажа, переданное диспетчеру в Грозном вскоре после возникновения нештатной ситуации на борту. В нем пилот, за минуту до этого выдвигавший версию о попадании птиц в двигатель, говорит: «Был удар сильный, задние кресла там говорит взорвались, бортпроводница доложила».

Подробнее о расшифровке, которую опубликовала Baza Что мы узнали из «расшифровки переговоров» разбившегося в Актау Embraer Очень коротко — о предполагаемой картине катастрофы, в которой погибли 38 человек

В отчете даны рекомендации авиационным властям и авиакомпаниям «провести оценку рисков по выполнению полетов в регионы, где регистрируются потери сигнала GPS».

Авторы документа напомнили, что расследование проводится по стандартам Международной организации гражданской авиации и не предусматривает установления чьей-то вины или ответственности, а лишь ставит целью предотвратить аналогичные инциденты в будущем.

Лайнер Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение 25 декабря. Самолет летел из Баку в Грозный, однако незадолго до посадки в столице Чечни экипаж доложил о проблемах с управлением (первоначально пилоты предполагали, что в двигатель попала птица, затем — что в салоне взорвался кислородный баллон). В условиях частичной потери управления экипаж принял решение сажать самолет в Актау. В катастрофе погибли 38 человек (в том числе оба пилота), 29 человек выжили.

В Азербайджане сразу возникла версия, что причиной потери управления могло стать случайное попадание в самолет ракеты российской ПВО — на это явно указывали визуальные повреждения самолета. Вскоре власти России подтвердили, что во время планируемой посадки самолета над Грозным была зафиксирована атака украинских беспилотников. Версию о том, что самолет случайно атаковали силы ПВО, в России официально не подтверждали, но и не опровергали.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от Москвы признать вину в крушении самолета, извиниться перед Баку, наказать виновных и выплатить компенсации семьям погибших. Президент РФ Владимир Путин частично признал ответственность, принес соболезнования и принес извинения за то, что «трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России».

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