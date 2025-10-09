На месте крушения пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний» недалеко от города Актау, 25 декабря 2024 года Azamat Sarsenbayev / Reuters / Scanpix / LETA

Владимир Путин признал ответственность России за крушение пассажирского самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) в декабре 2024 года. Лайнер Embraer E190, летевший рейсом из Баку в Грозный, разбился вблизи Актау после того, как его перенаправили через Каспийское море в Казахстан во время атаки украинских беспилотников на регионы Кавказа. При крушении погибли 38 человек, выжили 29 человек. Азербайджан утверждал, что самолет сбили российской ракетой ПВО. Москва отказывалась признать вину за случившееся, что привело к дипломатическому скандалу между странами. 9 октября Владимир Путин провел первую за год личную встречу с Ильхамом Алиевым. Вот что он сказал на ней о причинах крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» (цитата по сайту Кремля).

Начать нашу встречу хотел бы с наиболее чувствительной темы — с авиационной трагедии, которая произошла в нашем небе. И уже тогда, в нашем первом телефонном разговоре я не только принес извинения за то, что трагедия произошла именно в небе России, но и выразил самые искренние соболезнования семьям погибших. Хотел бы это все повторить, возобновить и сказать, что мы, безусловно, как и договаривались, оказываем всяческое содействие следствию.

Следствие заканчивается, и сейчас в целом можно говорить о причинах этой трагедии, этой катастрофы. Она связана с несколькими обстоятельствами.

Первое заключается в том, что в небе находился украинский беспилотник. Мы вели сразу три таких беспилотника, которые пересекли границу Российской Федерации ночью в день трагедии.

Вторая причина заключается в технических сбоях самой системы ПВО России. И две ракеты, которые были выпущены, не поразили напрямую самолет (если бы это произошло, он рухнул бы на месте), а взорвались, может быть, это была самоликвидация, в нескольких метрах, где-то примерно в десяти метрах. И поэтому поражение произошло, но главным образом не поражающими элементами боевыми, а скорее всего, обломками самих ракет. Именно поэтому пилот и воспринял это как столкновение со стаей птиц, о чем он и передал российским диспетчерам, и это все зафиксировано в так называемых «черных ящиках». Также ему было предложено, и это тоже в «черных ящиках» есть, хорошо слышно, совершить посадку в Махачкале, но он принял решение возвратиться в аэропорт базирования, а потом — в Казахстан. Тем не менее, факт остается фактом.

Безусловно, все, что требуется в таких случаях, в таких трагических случаях, будет сделано с российской стороны по компенсациям, и будет дана правовая оценка действиям всех должностных лиц.