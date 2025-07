Азербайджанское издание Minval опубликовало объяснительную российского офицера, который рассказал, как по ошибке отдал приказ сбить пассажирский самолет AZAL The Insider пришел к выводу, что этот документ «вероятнее всего, подлинный»

Самолет «Азербайджанских авиалиний», потерпевший крушение в декабре 2024 года Kazakhstanʼs EMERCOM / ТАСС / Profimedia

1 июля азербайджанское издание Minval опубликовало, как утверждается, объяснительную российского военнослужащего, который в декабре 2024 года по ошибке отдал приказ сбить , летевший из Баку в Грозный. В результате погибли 38 человек.

Объяснительная написана от имени капитана расчета ПВО Дмитрия Паладичука, который 25 декабря, в день крушения борта, нес боевое дежурство по прикрытию Грозного. По его словам, в 08:11 станция обнаружения целей выявила «потенциальную цель». В 08:13 Паладичук доложил на войсковой командный пункт ее координаты и получил команду на уничтожение. Он передал эту команду оператору. Первая ракета не достигла цели, поэтому он приказал стрелять повторно. В объяснительной ничего не сказано о том, что стрельба велась по самолету. Паладичук подчеркнул, что не видел цель из-за густого тумана.

Minval выложил фото объяснительной (с припиской о том, что редакция не уверена в подлинности документа), а также подтверждающий ее содержание фрагмент переговоров российских военных. На аудиозаписи мужской голос называет такие же координаты, как указаны в объяснительной, и командует: «Огонь! Огонь, говорю!» После этого слышен хлопок. Чуть позднее тот же мужской голос кричит: «Пропущена. Повторно. Еще раз огонь!»

Minval утверждает, что располагает и другими аудиозаписями с комментариями Паладичука, которые он давал в ответ на вопросы сослуживцев о произошедшем. Сами эти записи не опубликованы, но Minval приводит цитаты из них.

«Стрелял дважды. Команду дал оперативную, а после того, как ракеты сошли и прошли мимо, он сказал, что это свой самолет. Я поседел, у меня мандраж до сих пор. Чуть своих не угрохал. Хорошо, что мимо прошли. Не знаю, у меня дальность и азимут другой вообще был, в другом направлении стрелял, а самолет в другом направлении был. Я выстрелил, получается, промахнулся, но и ракеты на уничтожение шли. А когда на уничтожение шли, от разлета осколки могли зацепить самолет. Кто его знает, я же не Бог».

«Визуально-то я ничего не видел, у меня проблемы с машиной. И с запада, и с юга подходили беспилотники. У меня два направления: северо-западное и юго-западное. <…> Силуэты не различимы практически полностью, на свой страх и риск ударил… Проблема с и в оптико-электронной системе: на дальности даже 4 км вижу просто большое пятно, а разобрать беспилотник самолетного типа вообще не могу. На такой-то дальности».

Minval утверждает, что на аудиозаписях Паладичук не только заявил о неисправностях своей техники, но также сказал, что над Грозным не успели объявить план «Ковер», при котором воздушное пространство закрывается, а гражданские самолеты получают приказ немедленно менять курс или приземляться.

«Получается, что трагедия, унесшая жизни 38 человек, произошла по вине Министерства обороны Российской Федерации, а именно — руководства 51-й дивизии ПВО 4-й Армии ВВС и ПВО ВКС России. Военные руководство не обеспечило создания надлежащих условий службы для расчета боевой машины, а также не осуществило должный контроль за действиями данного расчета», — пишет Minval.

В объяснительной написано, что Дмитрий Паладичук служит в войсковой части 75564, которая располагается в Хакасии. «Агентство» проверило Паладичука по утекшим в интернет базам данным. Журналистам не удалось подтвердить, что человек с таким именем и фамилией служил в части 75564. Но он и правда оказался действующим военным, который в первой половине 2010-х служил в другой части, связанной с войсками ПВО. Более поздней информации о местах работы Паладичука «Агентство» не обнаружило.

Изданию Astra удалось дозвониться до Паладичука. Он не подтвердил, но и не опроверг написанное в объяснительной, сказав, что «не имеет права давать официальных комментариев». «Я знаю, что происходит сейчас между Россией и Азербайджаном… Понимаете, война идет, я вообще далек от политики», — добавил военный.

Издание The Insider заявило, что располагает записью телефонного разговора, в котором Паладичук подтвердил, что писал объяснительную «командующему армии» «после стрельбы по самолету», так как «потребовали». The Insider отметил, что голос Паладичука в этом разговоре идентичен голосу на аудиозаписи, опубликованной Minval. «Объяснительная, вероятнее всего, подлинная», — пишет The Insider.

«Вероятнее всего, документ [объяснительная] был передан Россией Азербайджану в рамках расследования [авиакатастрофы]. В самой объяснительной нет сенсаций: о том, что самолет разбился из-за работы ПВО, было известно и ранее. Однако впервые публикуется имя военного, получившего приказ уничтожить цель и отдавшего приказ о двух ударах. В объяснительной есть лишь одна странная деталь — скорость „цели“. Судя по цифрам, которые капитан Паладичук передал командованию, это не мог быть дрон — с такой скоростью (120 м/с = 432 км/ч) и на такой высоте (8 км) имеющиеся в распоряжении Украины дальнобойные беспилотники без реактивного двигателя не летают. Таким образом, у военных были все данные, чтобы понять, что это, вероятнее всего, некий самолет», — пишет The Insider.

Крушение самолета «Азербайджанских авиалиний» зимой привело к дипломатическому скандалу между Москвой и Баку. Азербайджанские журналисты опубликовали документы о расследовании этого инцидента после начала нового скандала. Он разгорелся на прошлой неделе из-за задержания представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге по делу об убийствах. Два человека при задержании погибли. Азербайджанские власти ответили на это задержаниями россиян и ограничением сотрудничества с Россией.