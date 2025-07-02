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В Баку жестко задерживают россиян — после облав на азербайджанцев в России. Азербайджанское ТВ упрекает Путина в имперскости. Соловьев грозит, что Россия «поднимет бровь»
Вот как развивается конфликт двух стран. Видео
2 минуты
13:40, 2 июля 2025
Между Россией и Азербайджаном
разгорается
скандал. В конце июня в Екатеринбурге прошли массовые задержания азербайджанцев: СК проверяет их на причастность к убийствам 2000-х годов. Двое подозреваемых, Гусейн и Зияддин Сафаровы, погибли во время следственных действий. После облав на представителей диаспоры власти Азербайджана
арестовали
восемь
россиян
(в том числе программистов, бизнесменов и психолога). Их обвиняют в контрабанде наркотиков и киберпреступлениях. Кроме того, по другим обвинениям в Баку арестованы сотрудники агентства «Sputnik Азербайджан». Российская пропаганда грозит «поднять бровь», а на государственном телевидении Азербайджана жестко критикуют Путина. Посмотрите, как развивается конфликт двух стран.
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