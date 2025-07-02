После облав на азербайджанцев в Екатеринбурге, во время которых погибли двое выходцев из Азербайджана, братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, в Баку задержали не менее 10 россиян. Постановочное видео с задержанными, которых силовики заставляют ходить гуськом, укладывают на землю и уводят в автозак, опубликовали местные СМИ. По версии МВД Азербайджана, задержанные россияне — члены двух организованных преступных группировок, причастных к контрабанде наркотиков из Ирана и киберпреступлениям. Вечером 1 июля суд в Баку арестовал восьмерых россиян. На кадрах из зала суда видно, что подсудимые сильно избиты: на лице одного из них запекшаяся кровь, у других — синяки и кровоподтеки. Что стало с двумя другими задержанными, неясно. Российские издания установили личности семи граждан РФ. Рассказываем, что о них известно.

Антон Драчев , 41 год. IT-предприниматель. Задержание Драчева подтвердила его мать. Драчев учился в РЭУ имени Плеханова, Высшей школе экономики и Дрезденском университете прикладных наук. Он возглавлял отдел IT-разработки в хедж-фонде Red Star Asset Management, а в 2017-м основал свой стартап Airo — платформу, которая соединяет исполнителей и клиентов бытовых услуг в офлайне. В 2021-м венчурный фонд МТС приобрел около 10% компании, сейчас оператору принадлежит доля в 17,33%. Драчев регулярно летает в Азербайджан — с конца 2022 по сентябрь 2023 года он посетил страну более 10 раз. За период он также один раз летал из России в Иран.

, 41 год. IT-предприниматель. Задержание Драчева подтвердила его мать. Драчев учился в РЭУ имени Плеханова, Высшей школе экономики и Дрезденском университете прикладных наук. Он возглавлял отдел IT-разработки в хедж-фонде Red Star Asset Management, а в 2017-м основал свой стартап Airo — платформу, которая соединяет исполнителей и клиентов бытовых услуг в офлайне. В 2021-м венчурный фонд МТС приобрел около 10% компании, сейчас оператору принадлежит доля в 17,33%. Драчев регулярно летает в Азербайджан — с конца 2022 по сентябрь 2023 года он посетил страну более 10 раз. За период он также один раз летал из России в Иран. Дмитрий Безуглый , 30 лет. Выпускник петербургского университета ИТМО, работал программистом в VK и «Яндексе», а после объявления мобилизации в России в сентябре 2022 года покинул страну. В телеграме, как обнаружили «Важные истории», Безуглый состоит в многочисленных чатах по релокации, фронтенд-разработке и IT-стартапам.

, 30 лет. Выпускник петербургского университета ИТМО, работал программистом в VK и «Яндексе», а после объявления мобилизации в России в сентябре 2022 года покинул страну. В телеграме, как обнаружили «Важные истории», Безуглый состоит в многочисленных чатах по релокации, фронтенд-разработке и IT-стартапам. Сергей Софронов , 23 года. Задержание Софронова подтвердили родственники. Он программист из Череповца. Окончил лицей в 2020 году и уехал учиться на айтишника и преподавать детям в Калининград. В 2022-м уехал из России сначала в Казахстан, а затем в Азербайджан.

, 23 года. Задержание Софронова подтвердили родственники. Он программист из Череповца. Окончил лицей в 2020 году и уехал учиться на айтишника и преподавать детям в Калининград. В 2022-м уехал из России сначала в Казахстан, а затем в Азербайджан. Александр Вайсеро , 35 лет. Житель Екатеринбурга. Его задержание журналистам подтвердили его невеста и мать. По их словам, Вайсеро занимается разработкой сайтов, а в Азербайджан приехал как турист вместе с другом из Узбекистана. До задержания провел в стране несколько недель. На фотографиях и видео из зала суда Вайсеро нет.

, 35 лет. Житель Екатеринбурга. Его задержание журналистам подтвердили его невеста и мать. По их словам, Вайсеро занимается разработкой сайтов, а в Азербайджан приехал как турист вместе с другом из Узбекистана. До задержания провел в стране несколько недель. На фотографиях и видео из зала суда Вайсеро нет. Валерий Дулов , 38 лет. Уроженец Архангельска. Работал инженером-нефтяником на Ямале, а затем занялся разработкой приложения для оценки запасов нефти. С 2013 года Дулов работал разработчиком в «Газпромнефти», а позже переехал в Петербург. По данным близкого к силовикам телеграм-канала «База», Дулов уехал из России в Казахстан в октябре 2022 года. «Осторожно, новости» со ссылкой на друзей задержанного пишут, что перед задержанием Дулов был в Баку в командировке.

, 38 лет. Уроженец Архангельска. Работал инженером-нефтяником на Ямале, а затем занялся разработкой приложения для оценки запасов нефти. С 2013 года Дулов работал разработчиком в «Газпромнефти», а позже переехал в Петербург. По данным близкого к силовикам телеграм-канала «База», Дулов уехал из России в Казахстан в октябре 2022 года. «Осторожно, новости» со ссылкой на друзей задержанного пишут, что перед задержанием Дулов был в Баку в командировке. Алексей Васильченко , 25 лет. Психолог из Петербурга и друг Дулова. По словам близких Васильченко, приехал в Азербайджан к друзьям и был в гостях у Дулова. Неясно, задержали ли их во время этой встречи.

, 25 лет. Психолог из Петербурга и друг Дулова. По словам близких Васильченко, приехал в Азербайджан к друзьям и был в гостях у Дулова. Неясно, задержали ли их во время этой встречи. Дмитрий Федоров, 22 года. Его задержание подтвердил отчим. Федоров учился в архитектурно-строительном университете. По другой информации, Федоров криптоинвестор. По данным «Базы», он приехал в Баку несколько месяцев назад.

Суд в Баку 1 июля также арестовал исполнительного директора бакинского филиала информационного агентства «Россия сегодня» («Sputnik Азербайджан») Игоря Картавых и шеф-редактора издания Евгения Белоусова. Их задержали накануне после обысков в «Sputnik Азербайджан». МВД Азербайджана возбудило уголовное дело по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, приобретенного преступным путем. Местные СМИ обвиняли Картавых и Белоусова в работе на ФСБ, в редакции «Sputnik Азербайджан» эти обвинения отвергли. Российские власти потребовали освободить сотрудников агентства.

По поводу остальных задержанных россиян в Кремле заявили, что «видели все видеокадры», «обратили внимание на все детали» и «будут защищать законные интересы наших граждан по дипломатическим каналам». Родственница одного из задержанных рассказала «Важным историям», что власти Азербайджана игнорируют запросы посольства РФ по поводу задержанных и арестованных россиян. «У посольства информации меньше, чем у меня. Они делают запросы — ответов нет. Вчера написали ноту, ответ должен быть (если будет) в течение трех-четырех дней», — рассказала она.