В Азербайджане задержали «членов ОПГ» из России. На видео, распространенном МВД, у задержанных видны следы побоев

В Баку задержали группу граждан России, пишет издание Report.az.

По версии МВД Азербайджана, задержанные были членами двух организованных преступных группировок. Их подозревают в контрабанде наркотиков из Ирана и киберпреступлениях.

Report.az показал видео, на котором видно примерно десять человек. У некоторых из них на лицах синяки и кровоподтеки.

Власти Азербайджана начали преследовать россиян вскоре после задержания представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге по подозрению в убийствах и покушениях. При задержании погибли два человека. В офисе агентства «Sputnik Азербайджан» (входит в пропагандистский медиахолдинг «Россия сегодня») прошли обыски, семь человек были задержаны, двоих из них арестовали.

Дипломатические ведомства РФ и Азербайджана 1 июля обменялись нотами протеста, обвинив правоохранительные органы друг друга в неправомерных действиях.