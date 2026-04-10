Жителям Москвы разослали уведомления об ограничениях мобильного интернета

Жители некоторых районов Москвы в пятницу, 10 апреля, получили уведомления об ограничении мобильного интернета для «обеспечения мер безопасности».

По данным «Осторожно, Москва», уведомления, в частности, получили абоненты, находившиеся на Китай-городе и на Шаболовке. В рассылке упоминаются так называемые белые списки — перечень сайтов, к которым, как предполагается, у пользователей должен быть доступ и во время ограничений.

В разных районах Москвы в марте три недели не работал мобильный интернет, а иногда и мобильная связь. Источники РБК тогда сообщали, что это тестирование «белых списков». Эти списки, по данным СМИ, заработали в Москве 13 марта.

18 марта сообщалось, что в Москве впервые начали рассылать предупреждения о возможных перебоях в работе мобильного интернета.

Что это было?

В Москве три недели не было мобильного интернета. Что мы об этом знаем? Подводим итоги шатдауна: связь отключили по требованию ФСБ, операторам просто «спустили сверху» карту районов

