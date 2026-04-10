Итальянская финансовая группа UniCredit отказалась от планов продать Юникредит-банк и рассматривает вариант полного сворачивания бизнеса в России, пишет «Коммерсант» со ссылкой на несколько источников.

По данным «Коммерсанта», вместо продажи банка группа пошла по «пути распродажи отдельных активов, а также резкого сокращения расходов». Один из собеседников газеты, говорит, что «розничный бизнес в регионах уже свернут, корпоративный тоже сворачивают, идет сокращение кадров, в том числе клиентских менеджеров с большими выплатами».

Другой источник говорит, что основная цель группы — свернуть бизнес до минимума, капитализировать прибыль и сдать лицензию.

По оценкам опрошенных «Коммерсантом» юристов, после ликвидации банк получит существенно больше, чем примерно 10% от капитала, которые он мог бы получить при продаже (из-за дисконта и необходимого «добровольного» взноса в российский бюджет). Однако и эти средства будут заморожены на счетах типа С и могут стать доступны в ходе обмена на замороженные в ЕС активы россиян.

«Коммерсант» отмечает, что раньше группа видела основным вариантом выхода с российского рынка продажу своего банка. Однако поскольку Юникредит-банк входит в перечень системно значимых банков России, сделки с его долями и акциями нельзя проводить без специального разрешения.

UniCredit — один из двух оставшихся западных банков, которые входят в перечень системно значимых кредитных организаций (второй — Райффайзенбанк). Этот список составляет ЦБ, в него включаются банки, на долю которых приходится около 78% совокупных активов российского банковского сектора. Перечень системно значимых банков обновляется каждый год. Летом 2024 года «Ведомости» писали, что Центробанк рассматривает возможность исключения Райффайзенбанка из перечня, но пока он остается там.

После начала войны в 2022 году UniCredit намеревалась продать свой российский бизнес. В феврале 2025 года исполнительный директор UniCredit Андреа Орчел уточнял, что эти планы не меняются и пояснял, что в течение последних трех лет проводились переговоры со значительным числом контрагентов, но достигнуть соглашения не удалось из-за «сложностей и санкций». В мае стало известно, что консорциум из трех компаний из ОАЭ обратился в казначейство Италии с предложением купить Юникредит-банк. По данным источников «Коммерсанта», конечными бенефициаром этой сделки могла быть российская Альфа-групп.

