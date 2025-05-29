Консорциум из ОАЭ предложил Минфину Италии продать российский бизнес банка UniCredit. По данным «Коммерсанта», он действует в интересах «Альфа-групп»

Консорциум из трех компаний из Объединенных Арабских Эмиратов обратился в казначейство Италии с предложением купить российский бизнес итальянской финансовой группы UniCredit — «Юникредит банк», сообщила 28 мая газета Il Messaggero. Информацию подтвердило агентство Reuters, ссылаясь на документ, направленный в Минфин Италии.

По информации СМИ, компании Mada Capital, Asas Capital и Inwesta предложили продать российскую «дочку» UniCredit со скидкой 60% от рыночной стоимости. В эту сумму войдут отступные, которые власти России требуют от международных групп, желающих покинуть российский рынок.

Как сообщила газета «Коммерсант», компании из ОАЭ могут действовать в интересах российской «Альфа-групп». Источники издания отметили, что один из двух арабских фондов связан с инвестиционной компанией А1, подразделением «Альфа-групп». Как указывает «Коммерсант», такая структура сделки необходима, поскольку главный банковский актив «Альфа-групп» — Альфа-банк — находится под санкциями Евросоюза.

В Альфа-банке сообщили, что не знают о подобных планах. В А1 и «Альфа-групп» не ответили на запрос журналистов.

После начала полномасштабной российско-украинской войны в 2022 году UniCredit начал искать возможности уйти из России, однако до сих пор компании не удалось найти покупателя на свой бизнес в РФ.

Итальянский «Юникредит банк», как и австрийский Райффайзенбанк, входит в перечень системно значимых кредитных организаций, который составляет ЦБ РФ.

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