ЦБ РФ оставил Райффайзенбанк и UniCredit в списке системно значимых банков

Центральный банк России сообщил 2 ноября, что утвердил перечень системно значимых кредитных организаций.

Регулятор сохранил ранее действовавший список, не внеся никаких изменений. В перечень вошли 13 банков: UniCredit, Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, МКБ, «ФК Открытие», Т-банк, Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк.

В список вошли итальянский UniCredit и австрийский Райффайзенбанк, которые планируют продать свой бизнес в России.

В перечне указаны банк «ФК Открытие», который к 2025 году будет интегрирован в ВТБ, а также Росбанк, который станет филиалом Т-банка.

В сообщении ЦБ сказано, что на долю банков, включенных в перечень, приходится около 79% совокупных активов российского банковского сектора.

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