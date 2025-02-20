«Мы в процессе ухода и завершим его». Глава UniCredit заявил, что намерение банка уйти из России не изменится даже в случае завершения войны в Украине

Остановка российско-украинской войны может помочь итальянскому банку UniCredit ускорить получить более выгодные условия для продажи своих активов в России. Об этом в интервью Financial Times заявил исполнительный директор UniCredit Андреа Орчел.

«Если политика изменится, наша способность продать [российское дочернее предприятие] на более привлекательных условиях улучшится, потому что для обеих сторон ситуация станет более нормальной. В результате наш уход будет ускорен», — заявил он.

Орчел подчеркнул, что планы UniCredit выйти из бизнеса в России не меняются.

«Мы в процессе [ухода] и завершим его. Мы не можем вернуться», — сказал глава банка.

Он добавил, что в течение последних трех лет проводились переговоры со значительным числом контрагентов и изучались различные варианты, но достигнуть соглашения не удалось из-за «различных сложностей и санкций».

В России UniCredit работает через дочерний ЮниКредит Банк, он входит в список системно значимых банков России. В ноябре 2024 года ЦБ РФ объявил, что сохранил действующий список системно значимых банков, UniCredit в нем остался. Весной 2022 года, после начала полномасштабной российско-украинской войны, Андреа Орчел говорил, что банк активно рассматривает возможность ухода с российского рынка.

РБК отмечает, что в отчете за четвертый квартал 2024 года группа UniCredit сообщала, что сворачивание бизнеса в России идет опережающими темпами и большинство поставленных на 2025 год целей, среди которых сокращение портфеля депозитов до менее чем двух миллиардов евро и портфеля выданных кредитов до менее чем одного миллиарда евро, уже достигнуты.