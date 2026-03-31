Новая «нежелательная» организация: Университет Тафтса. Его обвинили в поддержке ЛГБТК+ «с целью разрушения традиционных ценностей» россиян

Генеральная прокуратура России объявила «нежелательной» на территории страны деятельность американских Университета Тафтса (Tufts University) и школы права и дипломатии имени Флетчера (организация при университете), сообщается на сайте ведомства.

Генпрокуратура заявила, что университет и школа после начала большой российско-украинской войны «трансформировались в инструмент антироссийской пропаганды» и проводят мероприятия, «на которых транслируют искаженные и недостоверные сведения о России».

По версии ведомства, информационная политика университета и школы призвана «подорвать доверие населения к руководству страны», а также создать условия для «развития протестных настроений и радикализации общества».

Кроме того, в Генпрокуратуре недовольны тем, что образовательные учреждения поддерживают ЛГБТК-сообщество. Ведомство считает, что это делается «с целью разрушения традиционных семейных и нравственных ценностей россиян».

Университет Тафтса — частный исследовательский университет в США, основанный в 1852 году. В Академическом рейтинге университетов мира за 2025 год организация заняла позицию в диапазоне 201-300. В 2013-2014 годах в школе права и дипломатии имени Флетчера в университете Тафтса преподавал третий президент Грузии Михаил Саакашвили.

Ранее в России объявили нежелательными» несколько образовательных учреждений из западных стран. В 2025 году «нежелательными» объявили Йельский университет и Университет Джорджа Вашингтона, в 2026-м — Калифорнийский университет в Беркли.