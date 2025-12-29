В России объявили «нежелательным» Университет Джорджа Вашингтона

Генпрокуратура РФ заявила, что объявила «нежелательной» в России деятельность Университета Джорджа Вашингтона — частного исследовательского университета в США.

В ведомстве заявили, что при организации работает аналитический центр по исследованию российского общества, который «предоставляет площадку для антироссийских выступлений, докладов, ориентированных на дискредитацию России».

Кроме того, заявили в прокуратуре, университет финансировал в России иностранные СМИ, а также людей и организации, которых власти РФ считают «иностранными агентами».

Университет Джорджа Вашингтона основан в 1821 году постановлением сената США. Идея создать университет принадлежала одному из отцов-основателей США, первому президенту страны Джорджу Вашингтону. Один из ведущих учебных центров США.

При университете работает Архив национальной безопасности — неправительственная организация, которая с 1985 года добивается того, чтобы власти рассекречивали правительственные документы.

