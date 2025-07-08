Генпрокуратура признала «нежелательным» в России Йельский университет. Потому что в нем учился Навальный

Генеральная прокуратура РФ объявила о признании нежелательной деятельности Йельского университета (Yale University, США) на территории России.

По мнению ведомства, деятельность американского университета направлена на «нарушение территориальной целостности Российской Федерации, международную блокаду государства и подрыв его экономических основ, а также дестабилизацию социально-экономической и политической обстановки в стране».

Так, отмечает прокуратура, на базе Йельского университета функционирует Школа международных отношений, в которой фактически обучают «оппозиционных лидеров иностранных государств».

«Среди российских выпускников программы экстремистской организации „Фонд борьбы с коррупцией“, которые для эскалации протестной активности в Российской Федерации использовали полученные в школе знания и технологии», — говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры.

Также университет проводит работу по правовому обоснованию изъятия российских активов на Западе для финансирования ВСУ, утверждает прокуратура.

Йельский университет входит в так называемую «Лигу плюща» — сообщество восьми старейших американских университетов. Вместе с Гарвардским и Принстонским университетами Йель составляет «большую тройку» наиболее престижных высших учебных заведений США.

В 2020 году журнал Forbes писал, что Йельский университет оказался на первом месте по популярности среди детей богатейших бизнесменов России. Его окончили шестеро наследников российских миллиардеров — Александр и Ирина Вексельберг, Лора и Екатерина Фридман, Денис и Дарья Авен. Вторым по популярности стал МГИМО. В нем учились Саид Керимов, Екатерина Федун, Анастасия и Иван Потанины.