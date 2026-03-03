Министерство юстиции РФ внесло Калифорнийский университет в Беркли в реестр «нежелательных» организаций.

Ранее о том, что вуз собираются объявить «нежелательным», не сообщалось. Из реестра следует, что Генпрокуратура РФ объявила университет «нежелательным» 16 февраля. В Генпрокуратуре на момент публикации новости это не комментировали.

Калифорнийский университет в Беркли — один из самых престижных вузов в мире. Вуз основан в 1868 году.

Ранее в России объявили нежелательными» несколько образовательных учреждений из западных стран. Так, в 2025 году «нежелательными» объявили Йельский университет и Университет Джорджа Вашингтона.