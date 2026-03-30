Украина извинилась за падение дронов на территории Финляндии

Украинские дроны не направлялись в сторону Финляндии, их падение на территории страны, скорее всего, связано с работой российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий, его слова приводит «Европейская правда».

«Мы уже принесли извинения финской стороне за этот инцидент», — сказал Тихий.

Он добавил, что Украина делится всей необходимой информацией с Финляндией для выяснения обстоятельств произошедшего.

Падение украинских дронов в Финляндии также стало одной из тем разговора Владимира Зеленского с президентом страны Александром Стуббом. «Одинаково видим с Алексом эту ситуацию. Всю необходимую информацию предоставляем», — рассказал президент Украины.

29 марта стало известно, что на территории Финляндии упали два беспилотника. Премьер-министр Петтери Орпо заявил, что дроны, скорее всего, были украинскими. Позже инцидент прокомментировал Александр Стубб. По его словам, один из беспилотников был идентифицирован как украинский. «Хочу подчеркнуть, что военной угрозы для Финляндии нет. <…> Расследование инцидентов продолжается. Мы следим за ситуацией», — написал он в соцсети икс.

На прошлой неделе власти Латвии, Литвы и Эстонии сообщали, что в их воздушное пространство залетали украинские дроны. В ночь на 23 марта беспилотник упал в Литве на территории Варенского района, который на юге граничит с Беларусью, а в ночь на 25 марта один дрон упал на территории Краславского края в Латвии, а другой врезался в трубу Аувереской электростанции в Эстонии.

После этих сообщений в прокремлевских СМИ начали распространять информацию о том, что Латвия, Литвы и Эстония якобы открыли свое небо украинским дронам для атак против России. В Минобороны Латвии заявили, что Кремль проводит «масштабную, координированную информационную операцию» против стран Балтии.

Читайте также

Война 1491-й день. ВСУ атакуют Россию на Балтике: поврежден корабль на судоверфи в Выборге, в порту Усть-Луги сильный пожар. Украинские дроны упали в Латвии и Эстонии

Читайте также

Война 1491-й день. ВСУ атакуют Россию на Балтике: поврежден корабль на судоверфи в Выборге, в порту Усть-Луги сильный пожар. Украинские дроны упали в Латвии и Эстонии