В Финляндии упали два дрона. Власти полагают, что они украинские

На территории Финляндии упали два беспилотника, сообщает финская телерадиокомпания YLE.

Как заявили в Минобороны страны, перед этим на юго-востоке страны — в морской зоне и близ границы с Россией — были замечены «несколько медленно движущихся объектов».

Премьер-министр Петтери Орпо заявил, что беспилотники, скорее всего, были украинскими.

«Это нарушение территориальной целостности — очень серьезное дело. Вероятно, это украинские беспилотники, но обстоятельства выясняются и мы сообщим подробности позже», — сказал Орпо.

Украинские военные в последнее время практически каждый день атакуют беспилотниками инфраструктуру в Ленинградской области. Как минимум трижды за последнюю неделю под удар дронов попадал крупнейший российский порт на Балтике — Усть-Луга.

Власти стран Балтии несколько раз за неделю сообщали, что в их воздушное пространство залетали дроны, предположительно, украинские. В ночь на 23 марта один беспилотник упал в Литве, в ночь на 25 марта по одному дрону упало в Эстонии и Латвии.

Прокремлевские СМИ и z-блогеры на фоне этих инцидентов стали распространять информацию о том, что страны Балтии якобы негласно разрешили пролет украинских беспилотников над своей территорией. В Минобороны Латвии этот тезис отвергли и заявили, что Кремль проводит «масштабную, координированную информационную операцию» против балтийских стран.