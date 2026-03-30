«Можем объяснить»: Мизулина сообщила налоговой, что Лига безопасного интернета в 2025 году работала на «волонтерских началах». Сама она «волонтерит» за 700 тысяч рублей

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отказалась раскрывать финансовые показатели своей организации в отчете за 2025 год, пишет издание «Можем объяснить».

Журналисты обратили внимание, что в итоговой финансовой отчетности Лиги безопасного интернета нет данных о выручке, прибыли, тратах на содержание руководства и движении денежных средств.

В пояснительной записке к отчету Мизулина указала, что «упрощенная бухгалтерская отчетность составлена с учетом того, что финансово-хозяйственная деятельность в отчетном периоде не велась, все мероприятия выполнялись на волонтерских началах».

«Можем объяснить» обвинил Мизулину во лжи. Издание получило внутренние бухгалтерские документы организации. Из них следует, что сотрудники Лиги получают зарплату.

Например, 14 июля 2025 года сама Мизулина в качестве директора получила 738 тысяч рублей, а ее заместитель Ольга Пристанская в тот же день получила 147 тысяч рублей. В свою очередь глава управления по взаимодействию с регионами Гиорги Булия тогда же получил 290 тысяч рублей.

При этом специалист лиги Евгений Сулейманов за месяц до этого заработал более 600 тысяч рублей. Чем именно он занимается, в документах не уточняется. Ранее человека с таким же именем называли руководителем аналитического центра Лиги безопасного интернета, главой департамента интернет-проектов организации и Национального помощи пропавшим и пострадавшим детям, а также руководителем всероссийской акции «Месяц Безопасного Интернета».

Ранее о зарплатах в Лиге безопасного интернета отдельно рассказывал Explainer — расследовательский проект издания «Можем объяснить».

Лига безопасного интернета — организация, созданная в 2011 году «Фондом святителя Василия Великого» предпринимателя Константина Малофеева. Своей задачей Лига ставит «искоренение опасного контента» в интернете.

Организацию возглавляет дочь сенатора Елены Мизулиной Екатерина Мизулина, которая известна своими доносами на публичных людей, музыкантов и блогеров. К сентябрю 2025 года Екатерина Мизулина, по подсчетам «Верстки», написала доносы как минимум на 318 публичных людей.