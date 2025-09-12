«Верстка»: Екатерина Мизулина написала более 300 доносов на публичных людей, в основном блогеров и музыкантов

Екатерина Мизулина на посту главы «Лиги безопасного интернета» написала доносы как минимум на 318 публичных людей, четыре музыкальные группы и одну антивоенную организацию, подсчитало издание «Верстка».

Журналисты проанализировали телеграм-канал Мизулиной и сообщения в СМИ, касающиеся главы «Лиги безопасного интернета». В отдельных случаях она напрямую доносила в МВД, Генпрокуратуру и другие государственные структуры, в других — просила силовиков дать оценку деятельности тех или иных людей.

Больше всего доносов Мизулина написала на блогеров — 238 человек. Зачастую ее мишенями становились трэш-стримеры и инфомошенники, рекламирующие онлайн-казино, отмечает издание.

Также она донесла на 70 музыкантов и четыре группы, среди них — «Би-2», Паша Техник, Моргенштерн, Алена Швец, Шарлот. Кроме того, объектами атаки Мизулиной стали пять комиков, актер Алексей Панин, бизнесмен Руслан Баязитов, депутат Госдумы Владислав Даванков, педиатр и писатель Федор Катасонов, историк моды Александр Васильев и «Феминистское антивоенное сопротивление».

Одним из последних заметных публичных скандалов стал донос Мизулиной на Егора Крида. Главе «Лиги безопасного интернета» не понравился концерт артиста в Лужниках, который она охарактеризовала как «голую вечеринку». Также она в очередной раз обвинила Крида в скамерстве. Певец устроил ответную сетевую атаку на Мизулину, к которой подключились Ксения Собчак, депутат Владислав Даванков, бизнесмен Умар Кремлев.

Екатерина Мизулина снова написала донос. И что же могло пойти не так? Отвечает Егор Крид Цепочка заявлений, в которых очень много взаимных оскорблений

