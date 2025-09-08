Екатерина Мизулина снова написала донос. И что же могло пойти не так? Отвечает Егор Крид Цепочка заявлений, в которых очень много взаимных оскорблений

Петр Ковалев / ТАСС / Profimedia

Глава организации «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина, сделавшая себе имя и карьеру написанием доносов и публичным романом с «патриотическим» певцом Ярославом «Шаманом» Дроновым, пожаловалась силовикам на конкурента своего бойфренда — Егора Крида. 30 августа тот дал большой концерт в «Лужниках», собравший более 80 тысяч зрителей. Все бы ничего, но активисты общественных организаций с религиозным уклоном усмотрели «откровенные сцены сексуального характера» и «развратные действия в отношении несовершеннолетних» в некоторых номерах шоу — в частности, их возмутила танцовщица в нижнем белье, исполнившая подобие приватного танца и поцеловавшая Крида. Мизулина сравнила это с новой «голой вечеринкой». Неожиданно, но Крид даже не попытался спустить скандал на тормозах, а только сильнее его раздул, не стесняясь в оскорблениях в адрес Мизулиной. Она в ответ снова обвинила Крида в скамерстве (они уже даже судились по этому поводу). Далее к сетевой перепалке стали подключаться все кому не лень — но едва ли в этой дискуссии есть кто-нибудь, кто не выглядит неловко и неприятно.

2 сентября 2025 года

Мизулина обещает, что пожалуется на концерт Крида в Следственный комитет и Генпрокуратуру

Тысячи писем в последние дни в связи с «голой вечеринкой» на сцене Лужников на концерте скамера Егора Крида. Многие из писем — от возмущенных родителей школьников, которые пошли вместе с детьми на мероприятие и увидели на сцене развратные действия.

Три с половиной года идет . Каждый день гибнут люди. Наши ребята на фронте точно за это воюют? Так реализуется указ Президента «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»? Как такое возможно на одной из главных концертных площадок страны?

ТОгда же

Егор Крид отвечает «безгрешному ангелу». Мизулина «возомнила себя правосудием» и «настраивает народ против тех, кому завидует»

Я не считаю, что красиво поставленный танцевальный номер на концерте, в «откровенном костюме» (шорты и топ), исполненный красивой девушкой и поцелуй с ней — это «развратные действия в отношении несовершеннолетних» или это как-то может пошатнуть «семейные ценности нашей страны».

Поцелуи есть, были и будут неотъемлемой частью нормальных, здоровых отношений между парнем и девушкой, в мультиках, в кино, в сказках — это нормально.

Зато я считаю, что разрушать семью в ГОД СЕМЬИ и потом бегать по школам пиарить эту историю, отвратительно наигранно сосаться на глазах у восьмилетних ребят — это не просто совращение несовершеннолетних и обесценивание семейных ценностей — у этих детей навсегда разрушена психика из-за какой-то женщины.

Речь идет о разводе певца Шамана с пиарщицей Еленой Мартыновой, которая, как писала «Медуза», сделала Дронова главным исполнителем «эпохи СВО». После этого в прессе появились слухи о романе Дронова с Мизулиной — они активно подпитывали их, например, появились вместе на выступлении в одной из школ и имитировали поцелуй. Потом они официально подтвердили, что состоят в отношениях.

Тогда же

За Крида вступается глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев (артист репостит его сообщение в телеграме)

Касаемо ситуации с Кридом, не хочу, да и не могу молчать о тех, кто пытается критиковать и пиарится на его имени. Егора знаю лично — воспитанный парень, который очень много делает для страны и развития культуры, а также умеет здраво отвечать на критику.

В нашей стране достаточно контролирующих и компетентных органов, которые дадут всю необходимую оценку отличному концерту Егора в «Лужниках», где он собрал 86 тысяч зрителей. Всяким общественникам со своими «Лигами интернета» или, как лучше стоит их называть, «Рога и копыта», нужно заняться действительно социально значимыми вещами.

3 сентября

Мизулина говорит, что «лишь выражает мнение людей»

На ситуацию с концертом Крида в «Лужниках» обратили внимание «Сорок Сороков», Виталий Бородин и многие другие общественные деятели. Но форменная агония у организаторов и их покровителей произошла почему-то только после моего вчерашнего поста. Довольно глупо, ведь своими публикациями они еще больше привлекли внимание всего общества и правоохранительных органов к стриптиз-клубу на сцене «Лужников»…

Вообще, надо называть вещи своими именами. Этот концерт — очередная провокация и вызов всему обществу в очень сложное время. Попытка снова прощупать почву, чтобы в будущем отменить указ Президента о сохранении традиционных ценностей и другие стратегические документы. Это уже не первый такой «шар». Сегодня концерт со стрипушником на сцене, завтра — Пугачева с Галкиным (иноагент) в Москве. Вектор вполне понятен.

тогда же

Крида поддержал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, который уже конфликтовал с Мизулиной

Посмотрел «скандальное» видео с концерта Егора Крида в «Лужниках». Искал «разврат», на который жаловались «защитники традиционных ценностей», но так и не нашел. Обычный концертный номер, в стиле артиста. И обычный пустой донос «Лиги безопасного интернета».

Есть большая разница между коммерческим и бюджетным концертами. Когда бюджетные деньги сливаются на миллионные гонорары артистов или пропаганду непонятно чего — это может быть поводом призвать провести проверку. Как это было в случае с гонораром Шамана с выступлением на дне города за 16 миллионов рублей.

Весной 2025 года Даванков и Мизулина публично обвиняли друг друга в клевете. Депутат требовал, чтобы глава «Лиги безопасного интернета» отчиталась, как она потратила 200 миллионов рублей, выделенных ее организации из российского бюджета. Кроме того, Даванкова интересовало, почему Мизулина писала доносы из-за творчества рэпера Паши Техника, но в итоге не стала добиваться удаления его треков из стримингов. Депутат направлял запрос о проверке Мизулиной в МВД, Мизулина направила ответный запрос о проверке Даванкова в СК. О том, привели ли к чему-нибудь эти жалобы, неизвестно.

Тогда же

Ксения Собчак хвалит Крида за то, что ему «хватило яиц ответить главной буллерше интернета» — «потому что меня она тоже бесит»

А у нашей барби-робота теперь тема — пытаться таким образом пнуть конкурентов Шамана? Шаман пока «Лужники» не соберет. И не «пока» тоже. Даже если нагонять будут всей «Лигой безопасного интернета»…

Абсолютно подлое оружие, которое взяли на баланс все новоявленные комсомольцы, активисты, стукачи, неравнодушные анонимные доброжелатели и так далее. Не только Мизулина, но и фигуры поменьше — типа Бородина и «Русской общины»… Это оружие заключается в умении подогнать свои интересы, свои взгляды, свои счеты под официальную риторику власти.

Манипуляция активиста-жалобщика, — кем бы он ни был, — всегда идет по одной схеме.

1. Гиперболизировать поступок оппонента или того, кто ему не нравится. Неважно, если придется натянуть сову на глобус, главное хорошенько прописать пункт 2.

2. ⁠Тесно и аккуратно переплести поступок оппонента с абстрактными преступлениями или просто явлениями, против которых власть ведет борьбу. Что экстремизм, что феминизм, что любой другой пока еще законный изм — да какая разница.

3. ⁠Активно использовать местоимение «мы». Я и Президент — МЫ против. Я и русский народ — МЫ не позволим. Я и Россия — МЫ дадим вам отпор.

5 сентября

Мизулина обвиняет Крида в рекламе онлайн-казино и даже намекает на финансирование ВСУ

Украинские игровые платформы в последние 4 года активно таргетировали российский рынок… Ключевая задача этих ресурсов — вовлечь как можно больше пользователей среди российской молодежи и вытянуть их них деньги. Причем, по имеющейся информации, часть из прибыли этих казино, полученной за счет российских детей и подростков, может направляться на финансирование ВСУ Украины.

Несколько лет скамер Крид продвигает среди детей онлайн-казино и букмекерские конторы на ресурсах в соцсетях и ведет трансляции с рекламой такого рода сервисов… В 2023-2024 скамер продвигал 2 онлайн-казино, которые созданы на Украине. В числе создателей и менеджмента этих ресурсов в 2023 году — граждане Украины. В последний год менеджмент организаций заменили на граждан Армении, а потом и вовсе закрылись. Вероятно, с целью замести следы и уйти от вопросов по поводу украинских бенефициаров.

Знал или нет ли скамер о том, что это украинские проекты, вопрос открытый. Как и вопрос о том, оплачивались ли услуги по рекламе этих казино? Каким образом, с учетом того, что деятельность онлайн-казино в России незаконна? Платились ли налоги с этой деятельности? Ну и ключевое — использовались ли средства российской молодежи, которых Крид вовлек в эти азартные игры через рекламу на своих ресурсах, на финансовую поддержку ВСУ Украины? На эти вопросы обществу смогут ответить только компетентные органы — ФНС, Росфинмониторинг, МВД и ФСБ России. Не исключено, что ответ может появиться в самое ближайшее время.

В ноябре 2023 года Егор Крид подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Певец требовал от Екатерины Мизулиной компенсацию в размере одного миллиона рублей за то, что она назвала его «главным скамером страны». Суд отклонил иск музыканта.

Тогда же

Крид многословно отвечает на обвинения Мизулиной, не стесняясь в выражениях

Главная городская сумасшедшая, не спала два дня и две ночи, собирая все свои сфабрикованные обвинения за три года и поддельные скрины, парализуя работу всех служб и компетентных органов. Когда-то подобным образом она даже смогла мне навредить — забанив мой твич) Надеюсь, когда-нибудь ее изолируют от общества и вылечат, а пока мы вынуждено терпим и отбиваемся.

Жалко только ее подписчиков, которых она приобрела в основном благодаря моему имени. Помню, когда у нее произошел первый приступ, у нее их было меньше 10000. Далее, долго не думая (думать — это не про нее), оценив огромную конверсию хэштэга ЕгорКрид, усевшись за иностранный софт, она начала ТВАРЬить🤗. Конечно все знают, что половина из них боты и закупленные реакции, а вот к какой стране принадлежат агрегаторы этих ботов — сами угадайте)) и кого она напрямую финансирует, думаю, тоже всем понятно. А главное, за счет каких грантов и денег, за которые она также отчитывается поддельными платежками и табличками…

Жалко, что у меня нет времени и желания заниматься тем, чтобы отправлять ее на проверку в СК, прокуратуру и в психоневрологический диспансер. Я не стукачил с детства. Так воспитали.

Тогда же

Мизулина обвиняет Крида в антивоенной позиции и съемках с «иноагентами»

Стоит также напомнить о том, что Крид в 2022 году выступил против проведения СВО. Кроме того, не так давно он засветился на вечеринке ярых русофобов в США. На фото как минимум один иностранный агент. Сейчас эту информацию почему-то активно пытаются зачистить.

Тогда же

Крид отвечает (опять с оскорблениями)

Выложила пост с фотографией двухлетней давности, где я стою в компании разных людей на дне рождения знакомого. Написала, что это США, но фото сделано в Дубаи. Написала, что там иноагент, но он им тогда еще близко даже не был. Таким способом, могла бы мне еще предъявить за трек «Сука хочет денег» с иноагентом))) но не стала, ведь этот трек видимо ей близок 😭 Вот и все ее «факты» . Все они — фейк. Больная на всю голову, но очень смешная) топи себя дальше.

7 сентября

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев просит Крида приехать к нему на разговор

Егор, доброе утро… Я прочитал на одном портале твою позицию по поводу очень уважаемого мной, очень уважаемого в нашей стране руководителя, с одной стороны, а с другой стороны — девушки. Вот, Егор, ты не прав. Я не хочу обсуждать заочно, почему ты не прав. Я просто тебя прошу, приедь, пожалуйста, в Самарскую область. С концертом не надо. Здесь не время и не место. Ты просто ко мне в гости приедь, и мы поговорим.

тогда же

Егор Крид вместе с Умаром Кремлевым поучаствовали в крестном ходе в Москве

Как сообщила мэрия Москвы, в общегородском крестном ходе 7 сентября приняли участие около 40 тысяч человек. Верующие во главе с патриархом Русской православной церкви Кириллом прошли около шести километров от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря. Среди участников, помимо Крида, было большое количество людей с символикой ультраправой организации «Русская община». Они заявили журналистам, что «выполняли функции охраны».

8 сентября

Самарский губернатор все еще настаивает на встрече

Егор. Самое простое — прикрываться друзьями (они, кстати, искренне тебя другом считают) и нашим святым крестным ходом. Но ты же не про простое. Не спеши. Не суетись. Подумай. Прилетай.

Позже чиновник заявил, что договорился о встрече с Умаром Кремлевым.

Егор. Умар набрал. Завтра встретимся. Но. А сам?

