В Москве прошел общегородской крестный ход, участие в котором приняли около 40 тысяч человек, заявили ТАСС в мэрии. Шествие приурочили к празднованию Собора Московских святых.

Верующие во главе с патриархом Русской православной церкви Кириллом днем 7 сентября прошли около шести километров от Храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря.

Корреспондент «Коммерсанта», участвовавший в шествии, заметил среди участников крестного хода большое количество людей с символикой ультраправой организации «Русская община». Они заявили сотруднику газеты, что «выполняли функции охраны».

«С разных городов (приехали активисты), ближайшее Подмосковье, из Самары есть люди. Мы обеспечиваем порядок в храме, то есть как охрана», — заявил куратор организации по московскому округу Игорь. От кого активисты охраняли крестный ход, не уточняется.

Ранее газета сообщала, что РПЦ предписала епархиям заняться «духовным окормлением» «Русской общины». Эта ультраправая организация, как ранее выяснила «Медуза», не просто согласует нападения на мигрантов с силовыми структурами, но и выполняет их задания. Предполагается, что организация появилась под кураторством ФСБ.

Телеграм-каналы также распространили видеозапись, как иностранные слушатели подмосковной семинарии скандируют: «Мы — русские! С нами бог!». На сайте телеканала с этим видео вышла заметка, посвященная шествию и участию в нем иностранцев, которые «восхищены крестным ходом в Москве».

«Африканцы, принимающие участие в крестном ходе в Москве, учатся в Николо-Угрешской семинарии. На вопросы корреспондента „Царьграда“ об атмосфере, они с улыбкой заявили: „Мы — русские, с нами бог“», — говорится в публикации канала.

При этом на одном из роликов с семинаристами слышно, как кто-то за кадром просит их кричать и подбадривает: «Громче, ребята! Каши не ели, что ли? Еще раз».

Что «Медуза» узнала о «Русской общине»

Нишевый проект конторы «Медуза» выяснила, что «Русская община» не просто согласует нападения на мигрантов с силовиками — она выполняет их задания и, вероятно, появилась под кураторством ФСБ

Что «Медуза» узнала о «Русской общине»

Нишевый проект конторы «Медуза» выяснила, что «Русская община» не просто согласует нападения на мигрантов с силовиками — она выполняет их задания и, вероятно, появилась под кураторством ФСБ