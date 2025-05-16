Суд отказал Егору Криду в компенсации от Екатерины Мизулиной за то, что она назвала его «скамером»

Первый кассационный суд в Саратове посчитал законным отказ нижестоящих инстанций взыскать миллион рублей с главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной по иску музыканта Егора Крида (настоящее имя — Егор Булаткин). Об этом сообщила пресс-служба суда.

Крид обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации в ноябре 2023 года.

Поводом для иска стало высказывание Мизулиной на XII Международном форуме безопасного интернете. Там Мизулина назвала певца «главным скамером страны». По мнению Крида, это заявление порочит его репутацию, так как «скамер» значит «мошенник» и носит «оскорбительный характер». Он требовал выплатить ему миллион рублей в качестве компенсации.

Музыкант подавал иск в Замоскворецкий районный суд. Согласно сообщению ТАСС, в ноябре 2024 года Московский областной суд признал законным решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении иска к Мизулиной. Какой суд первой инстанции рассматривал иск, не уточняется.

«При разрешении спора назначена судебная лингвистическая экспертиза, по результатам которой установлено, что слово „скамер“ не имеет общеупотребительных аналогов в русском языке и не входит в словари русского языка. <…> Изучив материалы дела, проверив доводы кассационной жалобы и выслушав участвующих в судебном заседании представителей сторон, Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил принятые по делу решения нижестоящих судов без изменения, согласившись с выводом об отсутствии правовых оснований для удовлетворения иска», — говорится в сообщении суда.

В мае 2025 года суд в Москве частично удовлетворил иск Мизулиной к дизайнеру Артемию Лебедеву и журналисту Юрию Дудю о защите чести, достоинства и деловой репутации. Суд посчитал несоответствующими действительности и порочащими честь и репутацию Мизулиной высказывания Лебедева и Дудя. В интервью, которое вышло в августе прошлого года, Лебедев заявил, что «очень плохо» относится к Мизулиной, а ее деятельность «вредна для России». Он назвал Лигу безопасного интернета «****** [фигней] на палке».