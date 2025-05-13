Суд потребовал от Дудя и Лебедева удалить из интервью фрагменты с оскорблениями Мизулиной. Дизайнер называл Лигу безопасного интернета «****** [фигней] на палке»

Лефортовский районный суд Москвы частично удовлетворил иск главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной к дизайнеру Артемию Лебедеву и журналисту Юрию Дудю о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщает ТАСС.

Суд посчитал несоответствующими действительности и порочащими честь и репутацию Мизулиной высказывания Лебедева и Дудя. Суд потребовал от Дудя удалить фрагмент с оскорблением Мизулиной из интервью, а также обязал Лебедева «удалить фразы из фрагментов видеозаписей». РИА Новости пишет, что речь идет об «авторских роликах Лебедева».

Адвокат Лебедева Калой Ахильгов ранее говорил, что его доверитель не признает претензии по иску.

Как отмечает РИА Новости, в ходе процесса представитель Мизулиной заявил, что после интервью Лебедева Дудю ее положение в обществе «сильно пострадало, она понесла нравственные страдания, переживает, хоть и не показывает это».

Заявленная в иске компенсация (10 миллионов рублей) может эти страдания смягчить, говорил представитель Мизулиной. Глава Лиги безопасного интернета заявляла, что планирует передать эту сумму семьям участников войны в Украине. Суд отказался удовлетворить это требование.

Какие именно фрагменты из интервью потребовал удалить суд, ТАСС и РИА Новости не уточняют.

Внимание. Далее в тексте есть мат.

Интервью Лебедева Дудю вышло 1 августа 2024 года. В нем Лебедев заявил, что «очень плохо» относится к Мизулиной, а ее деятельность «вредна для России». Он назвал Лигу безопасного интернета «хуйней на палке». Дудь также цитировал другое интервью Лебедева, где тот произнес слово «Пиздулины». По словам дизайнера, это «эзопов язык для описания турбопатриотов».

После того, как Мизулина заявила о планах обратиться в суд, Лебедев извинился перед ней. «Когда мы обсуждали Мизулину в беседе с Юрием Дудем, разговор как-то пошел в такую сторону, что могло сложиться ощущение, что я Екатерину оскорбляю. Я в этом месте хотел бы принести извинения, потому что это совершенно не то, что я хотел бы сделать. <…> У меня есть набор претензий к общественной деятельности Екатерины Мизулиной <…>, но то, что могло сложиться такое ощущение у зрителя, у слушателя, что я называю ее Пиздулиной, — это, конечно, совершенно не то, что я имел в виду», — говорил Лебедев.

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