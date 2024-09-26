Шаман и его жена (это она сделала его карьеру) объявили о разводе

Певец Шаман и его жена, пиарщица Елена Мартынова объявили о разводе.

«Родные, мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь. Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких либо конфликтов и обид», — написал Шаман (настоящее имя Ярослав Дронов) в своем телеграм-канале.

Елена Мартынова опубликовала пост в инстаграме, в котором в ответ «на поступившие запросы от СМИ» подтвердила, что расстается с Шаманом. «Это решение мы приняли совместно и считаем его верным», — написала она.

Дронов и Мартынова, писала «Медуза» в статье о карьере Шамана, поженились шесть лет назад. Именно с Мартыновой связывают успешную карьеру Дронова, ставшего «главным певцом воюющей России».

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