Explainer: Екатерина Мизулина ежемесячно получает по 700 тысяч рублей в «Лиге безопасного интернета» (и еще зарплату от тайной жены главы МЧС)

Зарплата Екатерины Мизулиной на посту главы «Лиги безопасного интернета» составляет не менее 700 тысяч рублей в месяц, выяснил Explainer (расследовательский проект издания «Можем объяснить»).

В распоряжении журналистов оказался список сотрудников «Лиги безопасного интернета», которая занимается насаждением цензуры в сети. В организации работают всего 12 человек: аналитики, программисты, специалисты центра информационной безопасности и руководство, в том числе директор Мизулина. Она получила известность как доносчица, а с недавних пор жена «патриотического» певца Ярослава «Шамана» Дронова.

В документах, полученных Explainer, указана зарплата Мизулиной в «Лиге безопасного интернета» за июль 2025 года — 738 тысяч рублей. Таким образом, за год она получает около девяти миллионов рублей. Столько же совокупно получают остальные 11 сотрудников «Лиги».

Сама организация, созданная в 2011 году как некоммерческое партнерство православным олигархом Константином Малофеевым, свои финансовые показатели не раскрывает. Из ее отчетности можно лишь узнать, что за 2024 год «Лиге» пожертвовали 73 тысячи рублей.

Мизулина также числится исполнительным директором «Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям». Как писало издание «Проект», эту НКО возглавляет Елена Мильская — тайная жена главы МЧС Александра Куренкова (это подтверждал Рамзан Кадыров). Про Национальный центр известно, что он причастен к похищению украинских детей с территорий, оккупированных российской армией.

Согласно данным Федеральной налоговой службы, в НКО у Мильской зарплата Мизулиной составляет от 500 до 800 тысяч рублей в месяц (или около восьми миллионов рублей в год).

Таким образом, годовой заработок Мизулиной превышает 17 миллионов рублей — что больше, чем официальные зарплаты депутатов Госдумы и президента РФ, делают вывод журналисты.

Через Росреестр Explainer выяснил, что Екатерине Мизулиной принадлежит квартира площадью 210 квадратных метров в жилищном комплексе «Погорельский 5 с2» в центре Москвы. Ее стоимость журналисты оценили почти в 200 миллионов рублей.

Кроме того, пишет издание, Мизулина регулярно делает дорогие покупки в московском ЦУМе. Согласно утечке данных о клиентах этого магазина, глава «Лиги безопасного интернета» тратит там от 70 до 360 тысяч рублей за один визит.