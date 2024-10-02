Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал главу нескольких российских некоммерческих организаций Елену Мильскую супругой главы МЧС Александра Куренкова. На это обратило внимание «Агентство».

Утром 2 октября в телеграм-канале Кадырова опубликовали пост о рабочем визите Куренкова в Чечню. В сообщении глава региона поблагодарил министра, а также Мильскую:

Я выражаю искренние слова благодарности и супруге Александра Вячеславовича — председателю попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елене Мильской за передачу в Национальный музей Чеченской Республики уникальных экспонатов.

Судя по видео, которое опубликовал Кадыров, глава МЧС России прилетел в Грозный на самолете Sukhoi Superjet 100-95LR с бортовым номером RA-89067. «Агентство» предполагает, что Мильская прилетела на том же самолете — на видео она сопровождает Куренкова на различных мероприятиях в Чечне, они вместе обедают с Кадыровым, а потом Мильская по-дружески прощается с членами семьи главы Чечни.

Таким образом Кадыров подтвердил информацию из расследования журналистов «Проекта». «Это первое публичное признание брака Мильской и Куренкова <…>. Признание брака также ставит вопрос о конфликте интересов в МЧС: ведомство пиарит деятельность Мильской, она лично заключала договор с Куренковым, а в Грозный женщина, судя по всему, прилетела на самолете МЧС», — отмечает «Агентство».

В расследование издания «Проект» говорилось, что Александр Куренков и Елена Мильская поженились в 2019 году, хотя в официальной биографии главы МЧС нет никаких сведений о его семейном положении. Мильская возглавляет Фонд Архистратига Михаила, а также была гендиректором Фонда святителя Василия Великого.

Как выяснили журналисты, некоммерческие организации Мильской получают щедрые государственные контракты, в том числе от МЧС. Всего через два месяца после назначения главой министерства Куренков подписал соглашение о взаимодействии с Национальным мониторинговым центром помощи пропавшим и пострадавшим детям. В результате организация Мильской получила прямое бюджетное финансирование на 600 миллионов рублей.

При этом Национальный центр причастен к вывозу украинских детей с оккупированных Россией территорий. В частности, волонтеры НКО Мильской вместе с сотрудниками МЧС участвовали в вывозе детей из Херсонской области в Краснодарский край в октябре 2022 года перед тем, как российские военные ушли из захваченного ими Херсона.

Расследование «Проекта»

У главы МЧС России есть тайная жена — Елена Мильская. Она помогает похищать украинских детей и строит центры «патриотического» воспитания, где будут готовить школьников к войне Главное из расследования «Проекта»

Расследование «Проекта»

У главы МЧС России есть тайная жена — Елена Мильская. Она помогает похищать украинских детей и строит центры «патриотического» воспитания, где будут готовить школьников к войне Главное из расследования «Проекта»