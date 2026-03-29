Священник Алексей Уминский освятил «Оскар» Павла Таланкина в Париже

Священник Алексей Уминский провел обряд освящения статуэтки «Оскар», полученной создателем фильма «Господин Никто против Путина» Павлом Таланкиным. Об этом сообщил журналист Андрей Лошак.

Обряд освящения статуэтки прошел в церкви в Париже.

Как отмечает Лошак, Таланкин принес статуэтку в церковь «в авоське». Уминский сначала удивился просьбе освятить «Оскар», однако затем сказал: «Ну если там освящают ракеты и бомбы, то почему мы не можем освятить награду за хороший фильм?»

Алексей Уминский — бывший священник РПЦ, которого запретили в служении и лишили сана из-за того, что он выступал против вторжения в Украину. Позже Синод Константинопольского патриархата восстановил священника в сане.

