Священник Алексей Уминский освятил «Оскар» Павла Таланкина в Париже
Источник: Андрей Лошак
Священник Алексей Уминский провел обряд освящения статуэтки «Оскар», полученной создателем фильма «Господин Никто против Путина» Павлом Таланкиным. Об этом сообщил журналист Андрей Лошак.
Обряд освящения статуэтки прошел в церкви в Париже.
Как отмечает Лошак, Таланкин принес статуэтку в церковь «в авоське». Уминский сначала удивился просьбе освятить «Оскар», однако затем сказал: «Ну если там освящают ракеты и бомбы, то почему мы не можем освятить награду за хороший фильм?»
Алексей Уминский — бывший священник РПЦ, которого запретили в служении и лишили сана из-за того, что он выступал против вторжения в Украину. Позже Синод Константинопольского патриархата восстановил священника в сане.