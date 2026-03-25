На ютьюб-канале «вДудь» вышло большое интервью бывшего священнослужителя Московского патриархата Алексея Уминского. С 1993 года он был настоятелем московского храма Живоначальной Троицы в Хохлах. В начале 2024-го церковный суд запретил Уминского в служении и лишил сана из-за того, что он выступал против российского вторжения в Украину. В частности, протоиерей отказывался читать молитву «О святой Руси», в которой есть слова о победе. Уминскому пришлось уехать за границу из-за грозившего ему обвинения в «дискредитации» армии. Вскоре Синод Константинопольского патриархата восстановил священника в сане. Сейчас он служит клириком храма Знамения Божьей Матери в Париже. Журналист Юрий Дудь встретился с Уминским в итальянском Бари и задал десятки вопросов о религии. Откуда у церкви деньги? Верят ли священники в теорию Дарвина? Как церковь относится к абортам? Может ли священник воевать? И может ли освящать ракеты?

Подробнее об Уминском

«Человек любви. Бывших хиппи не бывает» Священника Алексея Уминского лишили сана, а его прихожан — поддержки и утешения. Вот какое место он занимал в их жизни

