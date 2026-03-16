РИА Новости опубликовало список победителей «Оскара». В нем 23 из 24 лауреатов. А кто же 24-й? Да так, никто… Российские информагентства сделали вид, что фильма «Господин Никто против Путина» просто нет

Павел Таланкин со статуэткой «Оскара» John Locher / AP / Scanpix / LETA

Российские государственные информационные агентства в своих заметках об «Оскаре» полностью проигнорировали победу ленты «Господин Никто против Путина» в номинации «Лучший документальный фильм».

При этом и РИА Новости, и ТАСС, и «Интерфакс» подробно осветили церемонию — на их сайтах вышли по несколько новостей про победителей в ключевых номинациях, а также фотогалереи. Также агентства выпустили отдельные заметки о том, что российский режиссер , номинированный на «Оскар» в третий раз, вновь остался без награды.

РИА Новости по окончании церемонии выпустило отдельный материал «Победители премии „Оскар-2026“», в котором кратко рассказало о том, как прошла церемония, сообщило, что в этом году было 24 номинации, и опубликовало полный список лауреатов. Но в этом списке были перечислены только 23 победителя. Номинации «Лучший документальный фильм» там нет.

Позже пропагандисты из РИА Новости, как и ТАСС, все же упомянули «Господина Никто» — в контексте брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Его попросили прокомментировать, как Кремль относится к такому решению американской Киноакадемии. Песков ответил, что он фильм не смотрел, а «чтобы комментировать, нужно хотя бы понять, о чем идет речь».

В заметке про брифинг Пескова РИА Новости отдельно отметило, что американская Киноакадемия, награждая «Господина Никто», «обошла вниманием работы об Иране и проблемах в США». Агентство подчеркнуло, что в фильм «без разрешения родителей включены кадры с несовершеннолетними, участвующими в школьных мероприятиях».

Издание «Агентство» обратило внимание, что крупные российские СМИ, такие как «Коммерсант» и РБК, сообщили в своих материалах о победе «Господина Никто», однако не уточняли в деталях, о чем этот фильм.

Ни один из трех крупнейших российских федеральных телеканалов в своих информационных выпусках днем 16 марта о церемонии вручения «Оскара» не рассказал вообще. Однако это происходит уже четвертый год подряд — Первый канал, «Россия 1» и НТВ полностью игнорировали итоги церемонии в 2023-м (тогда лучшим документальным фильмом стал «Навальный»), 2024-м (премию получил украинский фильм «20 дней в Мариуполе») и 2025 году (лучшим фильмом стала «Анора», в которой главную роль сыграл Юра Борисов).