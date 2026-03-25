«Невраждебные» суда могут проходить через Ормузский пролив при координации с Тегераном. Такое сообщение власти Ирана направили в Совет безопасности ООН и в Международную морскую организацию, написали Financial Times и Reuters 24 марта.

«Невраждебные суда, включая суда, принадлежащие другим государствам или связанные с ними, могут — при условии, что они не участвуют в актах агрессии против Ирана и не поддерживают их, а также соблюдают правила безопасности и охраны, — пользоваться правом безопасного прохода через Ормузский пролив в координации с иранскими властями», — говорилось в сообщении.

25 марта министр иностранных дел Иран Аббас Арагчи уточнил, что разрешение на проход через Ормузский пролив получили, в частности, Китай, Россия, Индия, Ирак и Пакистан.

«Некоторым странам, которые мы считаем дружественными, мы разрешили проход через Ормузский пролив. Мы разрешили проход Китаю, России, Индии, Ираку и Пакистану. Нет причин позволять нашему врагу проходить через пролив», — сказал Арагчи, которого цитирует иранское агентство Tasnim.

Как пишет FT со ссылкой на данные мониторинга судов, в последние дни Иран разрешает небольшому числу танкеров проходить по маршруту в своих территориальных водах, вероятно, проверяя их, прежде чем открыть проход через Ормузский пролив. При этом отдельные танкеры — в основном китайские — Иран пропускал через пролив и в предыдущие недели.

Ормузский пролив соединяет Персидский залив с открытым океаном. Это важнейший отрезок пути для поставок сырья с Ближнего Востока: через него перевозят почти 35% мирового объема сырой нефти и почти 20% — сжиженного природного газа.

После того, как 28 февраля США и Израиль начали войну с Ираном, Тегеран заблокировал Ормузский пролив, начав атаковать проходящие через него суда. С начала конфликта были атакованы по меньшей мере 22 судна. Около 3200 судов застряли в Персидском заливе, не рискуя пересечь Ормузский пролив.

22 марта президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана полностью открыть пролив в течение двух суток, пригрозив в противном случае разбомбить иранские электростанции. Однако позднее этот план был отложен в пользу переговоров с Ираном.