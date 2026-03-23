Трамп заявил, что США откладывают на пять дней удары по иранским электростанциям

Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение последних двух дней Вашингтон и Тегеран «провели очень хорошие и продуктивные переговоры», поэтому он поручил Пентагону отложить на пять дней удары по иранским электростанциям и энергоинфраструктуре. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Исходя из характера и тона этих глубоких, подробных и конструктивных переговоров, которые будут продолжаться в течение недели, я поручил министерству обороны отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней, при условии успешного завершения текущих встреч», — говорится в его посте.

Подробности переговоров он не привел.

Обновление. Переговоров между Тегераном и Вашингтоном не было, пишет иранское агентство Tasnim со ссылкой на высокопоставленного сотрудника иранских служб безопасности. «Трамп отказался от нападения на критически важную инфраструктуру, поскольку военные угрозы Ирана стали более убедительными», — сказал собеседник агентства.

22 марта Трамп потребовал от Ирана открыть Ормузский пролив в течение двух суток. Если этого не произойдет, то США нанесут удар и уничтожат электростанции Ирана, заявил американский президент. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил, что готов к полному закрытию Ормузского пролива и уничтожению всех экономических интересов США в регионе. КСИР, в частности, обещал, что нанесет удар по израильским электростанциям, а также уничтожит «аналогичные компании с американскими акционерами в регионе».

Иран заблокировал Ормузский пролив практически с самого начала войны на Ближнем Востоке. Через пролив проходило до пятой части всего морского экспорта нефти - около 20 миллионов баррелей в сутки — а также сжиженного природного газа. Приостановка прохода судов через пролив привела к резкому росту цены на нефть.

В Ормузском проливе застряли сотни судов, тысячи моряков и миллионы баррелей нефти Некоторые суда Иран пропускает — в основном китайские. Некоторые прорываются сами — их владельцы зарабатывают по полмиллиона долларов в день

