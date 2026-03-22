Иран в ответ на угрозу Трампа разбомбить электростанции пообещал уничтожить все экономические интересы США в регионе
Иран в ответ на ультиматум Трампа заявил, что готов к закрытию Ормузского пролива и полному уничтожению всех экономических интересов США в регионе.
Трамп потребовал от Ирана открыть Ормузский пролив в течение 48 часов, пригрозив в противном случае уничтожить иранские электростанции, «начиная с самой крупной».
В ответном заявлении командования Корпуса стражей исламской революции (КСИР) говорится, что если угрозы США будут реализованы, Иран немедленно предпримет следующие меры:
- Ормузский пролив будет полностью закрыт и не откроется до тех пор, пока разрушенные электростанции не будут восстановлены.
- Все израильские электростанции, а также энергетическая и информационно-коммуникационная инфраструктура будут подвергнуты масштабным ударам.
- Все аналогичные компании с американскими акционерами в регионе будут полностью уничтожены.
- Электростанции стран региона, на территории которых размещены базы США, станут законной целью.
Ормузский пролив, через который ранее проходило до пятой части всего морского экспорта нефти, заблокирован Ираном с самого начала новой войны на Ближнем Востоке. Выпадение этого объема уже привело к резкому росту цен на нефть и вынудило Международное энергетическое агентство «распечатать» резервы, высвободив на рынок 400 миллионов баррелей.