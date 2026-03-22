Иран в ответ на угрозу Трампа разбомбить электростанции пообещал уничтожить все экономические интересы США в регионе

Иран в ответ на ультиматум Трампа заявил, что готов к закрытию Ормузского пролива и полному уничтожению всех экономических интересов США в регионе.

Трамп потребовал от Ирана открыть Ормузский пролив в течение 48 часов, пригрозив в противном случае уничтожить иранские электростанции, «начиная с самой крупной».

В ответном заявлении командования Корпуса стражей исламской революции (КСИР) говорится, что если угрозы США будут реализованы, Иран немедленно предпримет следующие меры:

Ормузский пролив будет полностью закрыт и не откроется до тех пор, пока разрушенные электростанции не будут восстановлены.

Все израильские электростанции, а также энергетическая и информационно-коммуникационная инфраструктура будут подвергнуты масштабным ударам.

Все аналогичные компании с американскими акционерами в регионе будут полностью уничтожены.

Электростанции стран региона, на территории которых размещены базы США, станут законной целью.

Ормузский пролив, через который ранее проходило до пятой части всего морского экспорта нефти, заблокирован Ираном с самого начала новой войны на Ближнем Востоке. Выпадение этого объема уже привело к резкому росту цен на нефть и вынудило Международное энергетическое агентство «распечатать» резервы, высвободив на рынок 400 миллионов баррелей.

В Ормузском проливе застряли сотни судов, тысячи моряков и миллионы баррелей нефти Некоторые суда Иран пропускает — в основном китайские. Некоторые прорываются сами — их владельцы зарабатывают по полмиллиона долларов в день

