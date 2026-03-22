Трамп дал Ирану двое суток на полное открытие Ормузского пролива, пригрозив разбомбить электростанции

Дональд Трамп поставил Ирану ультиматум, потребовав открыть Ормузский пролив в течение двух суток.

«Если Иран не откроет Ормузский пролив полностью и без угроз в течение 48 часов с этого момента, Соединенные Штаты Америки нанесут удар и уничтожат их различные электростанции, начиная с самой крупной», — написал Трамп.

Пост Трампа в соцсети Truth Social был опубликован около 3 часов ночи по московскому времени.

Иран заблокировал Ормузский пролив практически с самого начала войны на Ближнем Востоке. Через пролив проходило до пятой части всего морского экспорта нефти — около 20 миллионов баррелей в сутки — а также сжиженного природного газа. Выпадение этого объема уже привело к резкому росту цен на нефть и вынудило Международное энергетическое агентство «распечатать» резервы, высвободив на рынок крупнейший в истории объем в размере около 400 миллионов баррелей. Кроме того, США временно сняли санкции с российской нефти, находящейся на судах в море, а также с иранской нефти.

В Ормузском проливе застряли сотни судов, тысячи моряков и миллионы баррелей нефти Некоторые суда Иран пропускает — в основном китайские. Некоторые прорываются сами — их владельцы зарабатывают по полмиллиона долларов в день

