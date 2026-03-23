Цены на нефть резко снизились после того, как Трамп пообещал (пока) не бомбить иранские электростанции

Биржевые цены на нефть упали после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что поручил Пентагону отложить на пять дней удары по иранским электростанциям и энергоинфраструктуре.

Стоимость июньских фьючерсов на североморскую смесь Brent на бирже ICE в Лондоне обвалилась со 108,2 доллара до 93 долларов. Затем нефть частично отыграла потери, но, по состоянию на 15:00 мск, все еще торговалась ниже отметки в 100 долларов.

Американская нефть WTI и газ на европейских биржах, пишет Bloomberg, также подешевели. Индекс Мосбиржи снизился на 1,9%, до 2810,3 пункта, что соответствует показателям начала марта.

28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану, а Иран стал запускать ракеты и дроны по странам Персидского залива — союзникам Соединенных Штатов. Иран также объявил о перекрытии Ормузского пролива, через который проходит четверть всех мировых поставок нефти.

Для того, чтобы замедлить рост мировых цен, США временно ослабили санкции для российской и иранской нефти. Доходы России от ослабления санкций глава Минфина США Скотт Бессент оценил примерно в два миллиарда долларов. Столько, по его словам, российский бюджет тратит за один день.

Читайте также

Читайте также

