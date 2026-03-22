Москва получит не более двух миллиардов долларов дополнительного дохода от ослабления санкций в отношении российской нефти, заявил глава Минфина США Скотт Бессент в интервью NBC News.

По словам Бессента, решение Трампа снять санкции с российской и иранской нефти позволит другим странам, помимо Китая — включая Японию и Южную Корею — закупать эту нефть, одновременно предотвращая рост цен до 150 долларов за баррель и снижая общие доходы, которые получат Иран и Россия.

В ответ на замечание журналистки, что Бессент раньше напротив поддерживал введение санкций, он задал ей вопрос: «Что лучше — дождаться, когда баррель нефти подорожает до 150 долларов и они получат 70% этой суммы, что составляет 105 [долларов], или если цена на нефть останется ниже 100 [долларов], и они получат меньше денег?».

Максимальный дополнительный доход России в размере двух миллиардов долларов Бессент оценил в один день бюджета страны.

После начала новой войны на Ближнем Востоке Иран заблокировал Ормузский пролив, по которому проходило до одной пятой всего морского экспорта нефти. Цены резко выросли (до максимальных с 2022 года значений), и в середине марта США ослабили санкции, разрешив временно закупать российскую нефть, загруженную на танкеры до 12 марта и находящуюся в море. Позже таким же образом санкции были временно сняты с иранской нефти.

Из-за войны США и Израиля с Ираном цены на нефть подскочили на 30% за неделю. Это не предел, предупреждают аналитики Bloomberg — о разрастании глобального энергетического хаоса

