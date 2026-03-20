В Новосибирске задержали для допроса фермера Светлану Панину (это от нее сбежал местный министр). На ее мужа завели уголовное дело

Фермера из Новосибирской области Светлану Панину, у которой власти принудительно забили около 200 голов домашнего скота, задержали 20 марта на выходе из здания областного правительства и доставили на допрос в Центральный РОВД Новосибирска.

Как сообщил телеграм-канал «Аграрный совет», Панину допросили в качестве свидетеля по уголовному делу о предполагаемом поджоге площадки для утилизации скота в селе Новоключи Купинского района. Подозреваемым по делу проходит ее муж.

Телеграм-канал опубликовал видео Паниной после допроса. Она назвала уголовное дело сфабрикованным. «Полный бред, какие-то спрашивали вопросы бредовые, в итоге я взяла 51 статью Конституции на все вопросы следователя. И меня благополучно отпустили», — рассказала фермер.

В беседе с изданием «Вот так» Панина сообщила, что неделю назад у нее дома в селе Новоключи проводили обыски. «Пытались связать моего мужа с поджогом полигона, где сжигать все это должны были. Там были какие-то шпалы и покрышки старые, и сейчас на него вешают дело с иском на миллион. Провели у меня обыск, ничего не нашли и уехали», — заявила она.

Ранее Светлана Панина рассказывала, что 12 марта в ее хозяйство, пока ее не было дома, приехали ветеринары и усыпили всех животных: 150 баранов, 40 коров, семь коз, трех верблюдов и двух поросят. После этого фермер начала выходить на пикеты и добиваться приема у местных властей.

В начале недели в соцсетях распространился видеоролик «Аграрного совета» о том, как Светлана Панина пришла на прием к министру сельского хозяйства Новосибирской области — а тот от нее убежал.

В начале февраля власти Новосибирской области заявили, что выявили в двух районах несколько случаев заражения пастереллезом у коров. Затем по указу губернатора в некоторых населенных пунктах стали вводить карантин, а у жителей — принудительно конфисковывать скот.

Фермеры рассказывали, что власти не предоставляли никаких документов при изъятии животных и не смогли внятно объяснить причину таких действий. Жители нескольких сел блокировали дороги, а также записали обращение к Владимиру Путину. Происходящее вызвало большой резонанс и за пределами региона.

20 марта власти Новосибирской области объявили, что прекращают принудительно изымать скот у фермеров, поскольку «больше хозяйств, где наблюдаются случаи заболевания, нет».

