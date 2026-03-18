Депутат от «Единой России», глава комитета по аграрной политике законодательного собрания Новосибирской области Денис Субботин во время личного приема извинился перед фермерами, у которых власти принудительно изъяли домашний скот под предлогом борьбы со вспышкой пастереллеза.

Видео с извинениями депутата опубликовал телеграм-канал «Аграрный совет».

«Я перед вами от лица власти Новосибирской области приношу извинения за то, как это было сделано. Я считаю, это неправильно. Если вы их примете, то спасибо, нет — ну, значит так. И по максимуму все несправедливости, которые в отношении вас были допущены, мы постараемся исправить. Я, сидя в этом кабинете, вам обещаю», — сказал Субботин местным жителям.

Единоросс, ссылаясь на слова губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, также признал, что власти платят гражданам слишком маленькую компенсацию за убитый скот — 170 рублей за килограмм веса животного.

Ранее в соцсетях распространился видеоролик «Аграрного совета» о том, как местная жительница, которая лишилась около 200 голов домашнего скота, пришла на прием к министру сельского хозяйства Новосибирской области — а тот от нее убежал.

Конфликт между фермерами и властями продолжается в Новосибирской области уже несколько недель. В начале февраля власти заявили, что выявили в двух районах области несколько случаев заражения пастереллезом у коров. Затем по указу губернатора в некоторых населенных пунктах стали вводить карантин, а у жителей — принудительно конфисковывать скот. Фермеры рассказывали, что власти не предоставляли никаких документов при изъятии животных. Жители нескольких сел блокировали дороги, а также записали обращение к Владимиру Путину.