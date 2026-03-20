Перейти к материалам

Axios: администрация Трампа планирует захват или блокаду иранского острова Харг, через который идет экспорт нефти

Источник: Axios

Администрация президента США разрабатывает план оккупации или морской блокады острова Харг в Персидском заливе, через который проходит 90% иранского экспорта нефти. Об этом сообщает Axios со ссылкой на четыре осведомленных источника.

Потенциальный захват Харга рассматривается как способ давления на Иран с целью разблокировать движение в Ормузском проливе. Окончательное решение по плану еще не принято.

Прежде чем начать эту операцию, вооруженные силы США должны ослабить военный потенциал Ирана в районе Ормузского пролива. «Нам понадобится около месяца, чтобы еще больше ослабить иранцев ударами, захватить остров, а затем взять их за яйца и использовать это для переговоров», — заявил собеседник издания, знакомый с позицией Белого дома.

Также операция потребует увеличения численности американских войск в регионе. По данным СМИ, Пентагон уже ускорил переброску нескольких тысяч морских пехотинцев и моряков на Ближний Восток в рамках подготовки к новому этапу войны с Ираном.

Контр-адмирал ВМС США в отставке Марк Монтгомери заявил Axios, что миссия по захвату Харга может подвергнуть американских военнослужащих неоправданному риску, учитывая неопределенные перспективы заключения мира с Ираном на условиях Трампа.

14 марта Дональд Трамп объявил, что США атаковали военные объекты на острове Харг, проведя «одну из самых мощных бомбардировок в истории Ближнего Востока». Нефтяная инфраструктура на острове осталась нетронутой, добавил президент. По словам американских чиновников, этот удар был «предупредительным выстрелом» перед потенциальной наземной операцией на острове.

