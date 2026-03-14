Центральное командование США провело одну из самых мощных бомбардировок в истории Ближнего Востока и полностью уничтожило все военные объекты на иранском острове Харг в Персидском заливе. Об этом объявил президент США Дональд Трамп.

«Наше оружие — самое мощное и совершенное из всех вооружений, что есть в мире, но из соображений приличия я решил не уничтожать нефтяную инфраструктуру на острове. Однако если Иран или кто-либо еще попытается помешать свободному и безопасному проходу судов через Ормузский пролив, я немедленно пересмотрю это решение», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Американский лидер также опубликовал минутное видео с кадрами ударов по острову Харг.

The New York Times со ссылкой на представителей военного командования США пишет, что целью ударов по острову Харг стали склады, где размещались запасы иранских ракет и морских мин.

Высокопоставленный чиновник министерства нефти Ирана охарактеризовал удары по острову Харг как «масштабные и разрушительные».

На острове Харг, который относится к провинции Бушер на юге Ирана, расположен крупнейший нефтяной терминал исламской республики. Через него проходит более 90% иранского экспорта нефти.

В течение двух недель войны США и Израиля против Ирана остров Харг оставался нетронутым. По сведениям Axios, в Белом доме обсуждали возможность захвата острова. Аналитики заявляли, что любая попытка атаки или захвата острова Харг может спровоцировать устойчивый рост и без того высоких цен на нефть.