Месторождение Южный Парс в Иране Vahid Salemi / AP / Scanpix / LETA

Израиль 18 марта нанес удар по Южному Парсу — принадлежащей Ирану части крупнейшего в мире газового месторождения (вторую часть разрабатывает Катар). Атаке также подверглись нефтехимические предприятия возле промышленного города Асалуйе, сообщили иранские информагентства Tasnim и Mehr.

Запасы Южного Парса оцениваются в 14,2 триллиона кубометров газа. Этого объема, как отмечает Reuters, достаточно для удовлетворения потребностей всего мира в течение 13 лет.

Южный Парс, 18 марта 2026 года Social Media / Reuters / Scanpix / LETA

На долю Южного Парса приходится 70% добычи газа в Иране. В основном газ поставляют на внутренний рынок, но часть экспортируют в Турцию и Ирак. После израильских ударов Иран эти поставки остановил.

Импорт из Ирана закрывает примерно треть потребностей иракских электростанций в газе, отмечает Anadolu. Министерство энергетики Ирака заявило, что прекращение поставок иранского газа создает «серьезные риски», подчеркнув, что электростанции используют и местные ресурсы и ситуация «относительно стабильна», передает иранское агентство INA.

МИД Ирака осудил удары по Южному Парсу, подчеркнув, что они представляют собой «серьезную эскалацию и прямую угрозу региональной безопасности и стабильности», а также «нарушают фундаментальные принципы и нормы международного права». Власти ОАЭ также назвали удары по Южному Парсу «серьезной эскалацией», представляющей прямую угрозу не только глобальным поставкам энергии, но и региональной безопасности, пишет CNN. Катар расценил атаку как «опасный и безответственный шаг».

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев назвал удар по Южному Парсу «переломным моментом», а министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль предупредил, что война с Ираном может «ввергнуть не только этот регион, но и весь мир в глубочайший кризис» (цитата по DW).

Иран после ударов по Южному Парсу заявил, что в ответ атакует «топливную, энергетическую и газовую инфраструктуру» стран — союзников США в регионе. В список «законных целей» для ответных ударов, объявило государственное телевидение Ирана, входят нефтегазовые объекты Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ.

Вечером 18 марта Иран атаковал промышленный комплекс Рас-Лаффан в Катаре — крупнейший в мире кластер по производству сжиженного природного газа (СПГ) — и нанес «значительный ущерб» установке Pearl GTL по переработке газа.

Утром 19 марта несколько объектов по производству сжиженного природного газа государственной нефтегазовой компании QatarEnergy вновь подверглись иранским ракетным ударам. Атака, заявили в QatarEnergy, вызвала сильные пожары.

Катар обеспечивает 20% мировых поставок сжижженного природного газа. Работа комплекса Рас-Лаффан временно приостановлена.

После атаки Катар объявил военного атташе и атташе по вопросам безопасности при посольстве Ирана персонами нон грата и потребовал от них покинуть страну. Это решение, как заявили в МИД Катара, было принято «в ответ на явную агрессию» Ирана и его действия, которые нарушили суверенитет и безопасность страны. Саудовская Аравия, в свою очередь, заявила, что после ударов по НПЗ «оставляет за собой право предпринять военные действия» против Ирана, если сочтет это необходимым.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что удар по месторождению газа Южный Парс нанес Израиль — «в ответ на происходящее на Ближнем Востоке» — но США «не знали об этой конкретной атаке», и Катар «ни в какой форме не был в нее вовлечен и не имел о ней никакой информации». Удар по Катару Трамп назвал «необоснованным и несправедливым».

Однако журналист издания Axios Барак Равид, ссылающийся на американские и израильские источники, утверждает, что Трамп знал об атаке Израиля и вместе с премьером Израиля Биньямином Нетаниягу координировал удар. По версии собеседников Равида, ударить по Южному Парсу президент США решил в ответ на остановку Ираном поставок нефти через Ормузский пролив.

Трамп также пообещал, что Израиль больше не будет наносить удары по Южному Парсу, но пригрозил «полностью взорвать» это месторождение, если Иран вновь атакует Катар.

Цены на нефть и газ после ударов по Южному Парсу и атаки Ирана на Катар резко пошли вверх. Газ на европейских биржах утром 19 марта подорожал более чем на 25%. Сейчас биржевая цена газа в Европе более чем в два раза выше, чем до начала войны США и Израиля с Ираном.

Цены на нефть также растут. Стоимость североморской смеси Brent после открытия торгов приближалась к 119 долларам за баррель. Brent торговалась на бирже ICE в Лондоне по 114 долларов за баррель. До начала войны нефть Brent стоила около 73 долларов за баррель.

