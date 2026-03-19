Завод нефтегазовой компании QatarEnergy повторно атакован ракетами. Трамп пообещал Ирану удар по газовому месторождению, если это не прекратится
Несколько объектов по производству сжиженного природного газа государственной нефтегазовой компании QatarEnergy утром 19 марта повторно подверглись ракетным ударам, сообщили в пресс-службе компании.
Атака привела к крупным пожарам и дополнительному серьезному ущербу, уточнили в QatarEnergy. О пострадавших не сообщается.
Накануне власти Ирана заявили об атаке на месторождение газа Южный Парс. После этого Корпус стражей исламской революции пригрозил ударами по нефтяным и газовым объектам в других странах Персидского залива.
После этого был атакован промышленный комплекс Рас-Лаффан в Катаре — крупнейший в мире кластер по производству сжиженного природного газа — и нанес «значительный ущерб» установке Pearl GTL по переработке газа.
Катар в ответ объявил военного атташе и атташе по вопросам безопасности при посольстве Ирана персонами нон грата и потребовал покинуть страну. Это решение, как заявили в МИД Катара, было принято «в ответ на явную агрессию» Ирана и его действия, которые нарушили суверенитет и безопасность страны. В министерстве также осудили атаки на энергетические объекты в Саудовской Аравии и ОАЭ, заявив, что нападения Ирана на страны региона перешли все «красные линии», поскольку их целями стали гражданские лица и объекты.
Дональд Трамп заявил, что удар по месторождению газа Южный Парс нанес Израиль — «в ответ на происходящее на Ближнем Востоке» — но США «не знали об этой конкретной атаке», и Катар «ни в какой форме не был в нее вовлечен и не имел о ней никакой информации».
По словам Трампа, Иран «необоснованно и несправедливо» атаковал Катар. Он также пообещал, что дальнейших ударов Израиля по месторождению Южный Парс не будет, если только Иран «не примет неразумное решение атаковать совершенно невиновный Катар». В таком случае США сами нанесут удар по месторождению «с силой, какой Иран никогда прежде не видел».