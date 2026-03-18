Иран пригрозил атаковать энергетические объекты в странах Персидского залива после удара по его крупнейшему газовому месторождению

В среду, 18 марта, иранские власти заявили об атаке на месторождение газа Южный Парс. Это первый удар по иранской энергетической инфраструктуре после начала войны с США и Израилем, и он может спровоцировать значительную эскалацию конфликта, отмечает Financial Times.

Иранские официальные лица заявили, что четыре участка нефтехимического комплекса в Южном Парсе были повреждены и временно остановлены, однако полностью масштаб ущерба пока неясен.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) после удара на Южному Парсу пригрозил ударами по нефтяным и газовым объектам в других странах Персидского залива. КСИР перечислил конкретные объекты в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре, пообещав атаковать их в ближайшие часы.

Удар по Южному Парсу осудил и Катар, которому принадлежит северная часть месторождения. «Израильские удары по объектам, связанным с Южным Парсом, опасны и безответственны на фоне военной эскалации в регионе. <…> Мы вновь настаиваем на необходимости не допускать ударов по жизненно важным объектам», — заявил спикер МИД Катара Маджед аль-Ансари.

Атака на Южный Парс также вызвала повышение цен на нефть и газ на 5-6%, отмечает Financial Times.

Парс — крупнейшее в мире газовое месторождение, расположенное в Персидском заливе. Южный Парс принадлежит Ирану, северная часть месторождения — Катару.

Южный Парс обеспечивает большую часть иранского газа для внутреннего потребления, а также имеет решающее значение для выработки электроэнергии в стране, поскольку ее главным источником топлива служит природный газ.

Третья неделя войны на Ближнем Востоке. США так и не победили Иран Больше того, все еще непонятно, что Дональд Трамп будет считать победой

