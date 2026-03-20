NBC News: США ускорили переброску военных на Ближний Восток

США решили ускорить отправку еще нескольких тысяч морских пехотинцев и моряков на Ближний Восток. 11-й экспедиционный корпус морской пехоты, состоящий как минимум из 2200 морских пехотинцев, будет отправлен из Сан-Диего в ближайшие дни, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По словам собеседников телеканала, военные будут размещены на борту десантного корабля «Боксер» (USS Boxer). Корпус, вероятно, будут сопровождать еще один или два корабля, что, по предположению источников, означает отправку еще нескольких тысяч американских моряков.

Reuters со ссылкой на источники писал 19 марта, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность отправки на Ближний Восток еще тысяч американских солдат в рамках подготовки к новому этапу войны против Ирана. Один из таких этапов — обеспечение безопасного прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив, что будет обеспечивать в первую очередь с помощью военно-воздушных и военно-морских сил.

Кроме того, в Белом доме обсуждается отправка сухопутных подразделений на иранский остров Харк — ключевой центр экспорта иранской нефти. При этом один из источников Reuters назвал такую операцию рискованной, так как у Ирана есть возможность наносить удары по острову с помощью ракет и беспилотников.

