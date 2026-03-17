The Telegraph: новый верховный лидер Ирана выжил в результате удара США и Израиля, так как незадолго до него вышел из дома

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выжил при авиаударе США и Израиля 28 февраля благодаря тому, что незадолго до него вышел из дома. Об этом пишет The Telegraph, в распоряжении которой оказалась аудиозапись обращения Мазахера Хоссейни — главы протокольной службы офиса бывшего лидера Ирана Али Хаменеи — к высокопоставленным священнослужителям и командирам Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Моджтаба Хаменеи вместе с женой и сыном находились в том же комплексе в Тегеране, что и его отец Али Хаменеи. 28 февраля по комплексу был нанесен удар.

«По воле Божьей Моджтабе пришлось выйти во двор, чтобы что-то сделать, а затем вернуться. Он был снаружи и направлялся наверх, когда они выпустили по зданию ракету», — говорится на записи.

По словам Хоссейни, Моджтаба получил «незначительную травму ноги». Он утверждает, что удары были нанесены по нескольким объектам комплекса одновременно и были направлены на убийство всей семьи Хаменеи. В результате удара погибли жена и сын Моджтабы, а также его отец Али Хаменеи.

Иранский чиновник в разговоре с The Telegraph заявил, что у военных командиров нет информации о состоянии нового верховного лидера.

Иран объявил об избрании Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером 8 марта. С начала ударов США и Израиля по Ирану Моджтаба Хаменеи еще ни разу не появлялся на публике. В МИД страны заявляли, что он получил ранение, но с ним все в порядке.

Иранские государственные СМИ сообщили 2 марта, что в результате удара 28 февраля также погибла Мансуре Ходжасте — жена Али Хаменеи. Однако агентство Fars позже заявило, что она выжила.

Кувейтская газета «Аль-Джарида» 15 марта написала, что Моджтаба Хаменеи находится на лечении в Москве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать эту информацию.

В Иране — новый верховный лидер. Это Моджтаба Хаменеи — сын убитого аятоллы Али Хаменеи Это значит, что Иран будет воевать, а не договариваться

