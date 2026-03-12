Вдова Али Хаменеи жива, сообщило иранское агентство Fars. 10 дней считалось, что она погибла вместе с мужем

Иранское агентство Fars сообщило 12 марта, что Мансуре Ходжасте — жена прежнего верховного лидера Ирана Али Хаменеи — жива.

«Первоначальные новости о ее гибели были ошибочными», — говорится в сообщении Fars.

Иранские государственные СМИ сообщили 2 марта, что Мансуре Ходжасте погибла в результате удара, нанесенного по резиденции Али Хаменеи 28 февраля, в начале войны США и Израиля с Ираном.

В результате удара, как сообщалось, погибли Али Хаменеи, его дочь, зять и внук.

Хотите понять, что происходит в Иране? Очень скоро в издательстве «Медузы» выйдет второе издание книги Никиты Смагина «Всем Иран» — важнейшая книга об этой стране. Вы можете оформить предзаказ уже сейчас.

Новый верховный лидер Ирана, сын прежнего лидера страны Моджтаба Хаменеи заявил в своем первом обращении к нации 12 марта, что в результате ударов США и Израиля погибли его жена и сестра. При этом о гибели матери он не говорил.

что еще заявил Моджтаба Хаменеи

Мы отомстим. Мы атакуем американские базы. Ормузский пролив по-прежнему будет перекрыт Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые выступил с обращением к нации. Кратчайший пересказ

что еще заявил Моджтаба Хаменеи

Мы отомстим. Мы атакуем американские базы. Ормузский пролив по-прежнему будет перекрыт Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые выступил с обращением к нации. Кратчайший пересказ