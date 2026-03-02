Умерла вдова Али Хаменеи. Она была ранена при ударе, в результате которого погиб аятолла

Умерла Мансуре Ходжасте — жена верховного лидера Ирана Али Хаменеи, пишет Reuters 2 марта.

Как сообщили иранские государственные СМИ, она умерла в результате ранений, полученных при том же ударе, при котором погиб ее муж.

Али Хаменеи погиб в результате удара, нанесенного по его резиденции в начале войны США и Израиля против Ирана, 28 февраля.

