Умерла вдова Али Хаменеи. Она была ранена при ударе, в результате которого погиб аятолла
Источник: Reuters
Умерла Мансуре Ходжасте — жена верховного лидера Ирана Али Хаменеи, пишет Reuters 2 марта.
Как сообщили иранские государственные СМИ, она умерла в результате ранений, полученных при том же ударе, при котором погиб ее муж.
Али Хаменеи погиб в результате удара, нанесенного по его резиденции в начале войны США и Израиля против Ирана, 28 февраля.
