Мы отомстим. Мы атакуем американские базы. Ормузский пролив по-прежнему будет перекрыт Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые выступил с обращением к нации. Кратчайший пересказ

Это пересказ основных тезисов из обращения к нации Моджтабы Хаменеи — первого с момента его избрания на этот пост. Текст не является набором точных цитат, высказывания спикера могут быть переформулированы, сокращены или поменяны местами для придания связности. Суть и смысл заявлений при этом полностью сохранены.

Мы отомстим за кровь наших мучеников. Каждый убитый иранец будет отомщен. Это дело будет приоритетным, пока мы не доведем его до конца — особенно учитывая боль из-за крови наших детей, как в школе в Минабе. Мы потребуем компенсации от врагов, а если они откажутся, захватим их имущество — столько, сколько посчитаем нужным. Или нанесем им аналогичный ущерб.

Я благодарю наших храбрых бойцов, они выполняют огромную работу. Нас поддерживает сопротивление в Йемене и Ираке. Мы верим в дружбу с соседями и целимся только в американские базы. Мы вынуждены продолжать эти действия. Все базы США должны быть закрыты — в противном случае мы их атакуем. Ормузский пролив останется заблокированным — для давления на наших врагов.

