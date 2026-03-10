Разрушенное здание школы для девочек в Минабе, 5 марта 2026 года Anadolu / Getty Images

28 февраля, в первый день войны США и Израиля c Ираном, была разрушена школа для девочек в иранском городе Минаб. В результате, по данным властей, погибли по меньшей мере 165 человек. Большинство из них — ученицы школы, где в момент удара проходили занятия. Независимо подтвердить число жертв журналистам не удалось.

ООН и другие международные организации осудили удар. Тегеран возложил ответственность за него на США и Израиль. Дональд Трамп заявил, в свою очередь, что «это сделали иранцы». Однако предварительные выводы расследования, начатого в американской армии, а также выводы экспертов и журналистов свидетельствуют о том, что по школе в Минабе ударили именно США.

В пользу этой версии есть сразу несколько аргументов.

Местоположение школы

Школа для девочек «Шаджаре Тайебе» находилась через забор от базы Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которая тоже подверглась ударам. На этой базе располагались объекты военно-морских сил КСИР, заявил AP иранист Фарзин Надими, который специализируется на армии Исламской республики.

Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что здание школы когда-то являлось частью базы, но 10 лет назад было отделено от него забором. Со временем вокруг здания также появились разноцветные ограждения и спортивная площадка, которые можно заметить со спутника.

2013 год Google 2024 год Google

Надими в разговоре с AP предположил, что в этой школе могли учиться дочери военнослужащих КСИР. Но даже если это было так, это не делало школу законной военной целью — она оставалась гражданским объектом, заметила старший юрист вашингтонского аналитического центра «Атлантический совет» Элис Бейкер.

Целенаправленный характер удара

Повреждения, которые получило здание школы и близлежащие здания базы КСИР, говорят о том, что они подверглись целенаправленным и практически одновременным ударам с воздуха, заявил CNN эксперт по вооружениям и боеприпасам Н. Р. Джензен-Джонс. Бывший офицер британской армии и эксперт по обезвреживанию взрывных устройств Шон Мурхаус сказал AP, что многочисленные точные попадания опровергают версию о том, что школу могла разрушить неисправная иранская ракета ПВО.

Район действия американской армии

4 марта Пентагон показал карту целей, которые США и Израиль поразили в Иране за первые 100 часов войны. Хотя Минаб не был обозначен на карте, один из символов, изображающих американо-израильские удары, находился как раз в районе этого города. При этом символа, обозначавшего ответные иранские удары, рядом с ним не было, отмечало издание The Guardian.

Reuters сообщал, что войска США и Израиля разделяли свои атаки в Иране по географии и по типу целей. Израиль наносил удары по ракетным пусковым установкам в северной части Ирана. США атаковали аналогичные цели (а также объекты ВМС, к которым относилась и база КСИР в Минабе) на юге страны.

Пресс-служба ЦАХАЛ заявила, что израильская армия не проводила операции в районе Минаба.

Видео с ракетой «Томагавк»

8 марта иранское информационное агентство Mehr опубликовало видео, на котором, как утверждалось, снят момент удара по школе «Шаджаре Тайебе». Расследователи из Bellingcat, «Би-би-си» и Sky News подтвердили, что видео действительно было снято возле школы.

Также они распознали на нем американскую ракету «Томагавк», которая упала где-то в районе базы КСИР. CNN считает, что ракета поразила клинику на базе или какое-то из зданий вблизи нее (школа находилась в нескольких сотнях метров от клиники). Только США использовали «Томагавки» в этом конфликте — ни у Ирана, ни у Израиля этих ракет нет.

Свидетельства источников

По предварительным выводам военных следователей США, расследующих удар по школе «Шаджаре Тайебе», за него несут ответственность именно американские военные. 5 марта об этом сообщили источники Reuters, 6 марта — AP, а 9 марта эту информацию подтвердили собеседники CBS. По их словам, американцы ударили по школе по ошибке — вероятно, она была допущена из-за использования устаревших данных разведки, согласно которым здание школы считалось частью базы КСИР.

Окончательные выводы расследования, которое ведется в американской армии, пока не обнародованы. Представители администрации Трампа отказываются подтвердить или опровергнуть, что по школе ударили США, подчеркивая лишь, что американская армия не стала бы целенаправленно атаковать гражданские объекты.