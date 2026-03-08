Трамп обвинил Тегеран в ударе по иранской школе для девочек в первый день войны

Иран несет ответственность за удар по школе для девочек в Минабе на юге страны, заявил журналистам президент США Дональд Трамп на борту Air Force One.

«Исходя из того, что я видел, это сделали иранцы», — ответил лидер США на вопрос одного из представителей прессы.

Тогда журналист обратился к главе Пентагона Питу Хегсету, спросив, соответствует ли это утверждение действительности. Тот ответил: «Мы проводим расследование, но единственная сторона, которая наносит удары по мирным жителям, — это Иран».

Трамп добавил: «Мы считаем, что это сделали иранцы… Как вы знаете, их боеприпасы очень неточные. У них вообще нет точности». Никаких доказательств своим словам он не привел.

Школа для девочек в Минабе попала под обстрел 28 февраля — в первый день новой войны на Ближнем Востоке. В результате удара погибли более 180 человек, пишет CNN.

По данным иранских государственных СМИ, Тегеран обвинил Вашингтон в ударе по школе в Минабе. Американские издания, включая The New York Times, Reuters и CNN, сообщали, что военные США могут быть причастны к удару.

В частности, The New York Times указывало, что целью ВВС США была расположенная в Минабе база Корпуса стражей исламской революции, а удар по школе могли нанести по ошибке.

По данным источников NBС News, администрация Дональда Трампа сообщила конгрессу, что американские военные наносили удары в районе школы в Минабе.

Минобороны США официально сообщило лишь, что проводит расследование после сообщений об ударе по школе.