Reuters: удар по школе в Иране, вероятно, нанесли американские военные

Удар по иранской школе для девочек в иранском городе Минаб, вероятно, мог быть нанесен американскими военными. Таковы предварительные выводы расследования произошедшего, которое проводят в США, сообщили Reuters два американских чиновника на условиях анонимности.

Собеседники Reuters подчеркнули, что расследование не завершено и могут появиться новые данные, которые не подтвердят предварительные выводы о причастности американских военных, а укажут на кого-либо другого.

Источники агентства не стали уточнять, на чем основываются предварительные выводы о причастности американских военных, какой именно боеприпас был использован и почему удар был нанесен по школе.

Ранее о том, что к удару по школе могли быть причастны американские военные сообщала The New York Times. Издание указывало, что целью ВВС США была расположенная в Минабе база Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а удар по школе был нанесен по ошибке.

Официально Минобороны США лишь объявило, что проводит расследование удара по школе, не раскрыв пока никаких подробностей.

Власти Ирана утверждают, что 28 февраля в результате удара по школе для девочек в Минабе погибли 165 человек.